Kétszer is meghalhatott volna ez a nő - videó

Az oroszországi Tobolszk városában gázrobbanás történt, és az egyik épület romjai maguk alá temettek egy éppen arra járó asszonyt. De ha még ez sem lett volna elég, a detonációt követően egy autó is rátolatott a törmelék alá szorult nőre.

Az esetet térfigyelő kamera rögzítette. A képek alapján joggal hihetnénk, hogy ezt senki sem élheti túl. Ám mégis vannak csodák, mert az asszony egyszer csak előmászott, és mintha mi sem történt volna, elballagott.

If you think you're having a bad day, just watch this video



A woman from Tobolsk, Russia, quite literally rose from the dead: first, she was buried under rubble after a gas explosion in a neighboring building, then — just when you thought it couldn't get worse — she got hit by a… pic.twitter.com/O5z9DT8amn