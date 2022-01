Nagyot küzd a koronavírus a kézilabda-Eb-n

A kritikus hangok nem a lebonyolítást támadták, sokkal inkább a koronavírus okozta nehézségeket. A Le Monde francia lap hétfői cikkében egyenesen úgy fogalmazott, az Eb mostanra „bohózattá változott", utalva arra, hogy gyakorlatilag nincs már olyan válogatott, amelynek helyzetét ne nehezítené a Coviddal megfertőzött játékosok pótlása – írja összefoglalójában az Index.

Ahogyan arról korábban az Infostart is beszámolt, a francia férfi kézilabda-válogatott tagjai már a torna elején arra panaszkodtak, hogy a szállodában maszk nélküli vendégekkel találkoznak, és a szervezők nem tartják be a járványügyi szabályokat. Hasonló felháborodásnak adott hangot a szintén Szegeden játszó szerb, nem sokkal ezután pedig az izlandi szövetségi kapitány is az Európa-bajnokság elején.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) akkor közleményben reagált a kifogásokra, azt írva, hogy az Eb-t az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) előírásainak betartásával, velük közösen szervezik, a hatályos jogszabályokat és a nemzetközi szövetség által előírt protokollt mindenki megismerte és betartja a rendező országokban. „A szervezők a csapatok számára részletes tájékoztatást nyújtottak, továbbá minden felmerülő kérdésre alapos választ adtak, melyet mindenki elfogadott, ezért értetlenül állunk a franciák és a szerbek nyilatkozata előtt” – volt olvasható az Eb szervezőinek gyors válaszában, továbbá az is, hogy ha a továbbiakban felmerülnek még jogos igények, azokat képesek és készek rendezni, ehhez a megfelelő kapcsolatok rendelkezésre állnak.

Nem csillapodtak a kedélyek

Bár a csapatokat végül minden hotelben teljesen elszeparálták a szállóvendégektől, a franciák közül a magyar fővárosban végül többen is megfertőződtek: a szövetségi kapitány Guillaume Gille mellett Karl Konan és a Telekom Veszprém irányítója, Kentin Mahé került karanténba – emlékeztet a híroldal.

A holland Handball-World News újságíróinak számításai szerint

az Eb rajtja óta több mint 110 játékosnál azonosították a koronavírust.

A korábban említett izlandiakat sem kímélte a Covid, olyannyira, hogy a középdöntős küzdelmek előtt kis túlzással elveszítették a fél csapatukat. De Hollandiát is utolérte a járvány, olyannyira, hogy a szombati, Montenegró elleni összecsapásra nem maradt kapusa, így vészmegoldásként az amatőrként egy belga csapatban védő Thijs van Leeuwent hívták be, akinek előbb el kellett kérnie magát a munkahelyéről.

A legjobban azonban Németország szenvedte meg a hiányzókat, kilencen fertőződtek meg a keretből, amelyet követően a Bundesliga vezetője, Frank Bohmann egyenesen úgy fogalmazott: a csapatnak fontolóra kell vennie akár az Eb-től való visszalépést is.

Az Index megkeresésére az EHF kommunikációs igazgatója, Thomas Schöneich a következőket közölte:

„Az Európai Kézilabda Szövetség, valamint a magyarországi és szlovákiai szervezőbizottságok szorosan együttműködtek az EHF EURO 2022 biztonsági intézkedéseinek kialakításában. A koronahelyzet vitathatatlanul kihívást jelentett és továbbra is az, mert folyamatosan arra kényszerít bennünket, hogy a hatályos intézkedéseket alkalmazzuk. Az együttműködés azonban továbbra is szoros és mindig a lehető leggyorsabban új megoldásokat vezettünk be. Az Európa-bajnokságon részt vevő szövetségek egyértelműen elkötelezték magukat, hogy itt, Magyarországon, illetve Szlovákiában szeretnének játszani. Ez az alapja annak, hogy a tornát is befejezzük. Azáltal, hogy a csapatok lehetőséget kaptak arra, hogy a kezdeti 35 fős kereten kívüli játékosokat is nevezzenek, lehetőségük van reagálni a fertőzésekre. Ez lehetővé tette sok válogatott számára, hogy megőrizze erősségeit, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a legjobb csapat nyerje majd meg a kontinensviadalt.”

Halasztás tehát biztosan nem lesz, arra azonban ne vegyünk mérget, hogy újabb pozitív esetek sem. Egyelőre tehát nagyon úgy néz ki, hogy az Eb eddigi győztese a koronavírus – teszi hozzá a lap.

