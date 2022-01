Botrány a kézilabda-Eb-n: a németek akár vissza is léphetnek

Több válogatott is emelkedő pozitív esetszámról számolt be a magyar és szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A németeket a torna kezdetétől sújtják a megbetegedések, már 12 koronavírusos játékost találtak, így mindössze 13 kézilabdázó maradt a bő keretből is, most újabb három játékost hívott be Alfred Gislason szövetségi kapitány.

A német szövetség emiatt hivatalosan is azt kérvényezte az Európai Kézilabda Szövetségtől, hogy a csütörtök estére kiírt, Spanyolország elleni középdöntős mérkőzést halasszák szombatra vagy hétfőre, vagy ha ezt nem engedélyezik, akkor tegyék lehetővé, hogy a német csapat visszaléphessen az Eb-től.

Az EHF a szerda esti német beadványt megtárgyalta, és elutasította a kérést. Az indokolás szerint több oka is volt a döntésnek, az egyik, hogy ebben az esetben a spanyol válogatottra három vagy négy egymást követő napon is mérkőzés várt volna, a másik, hogy felborult volna a közvetítési rend, harmadrészt pedig ezzel a többi középdöntős csapat került volna hátrányba. Így ma 18 órakor elvileg lesz német–spanyol mérkőzés Pozsonyban. Hacsak a németek nem léptetik életbe a másik verziót, noha a csapatkapitány, Johannes Golla a döntés előtt még úgy nyilatkozott, mindenképpen folytatni akarják a tornát.

Más csapatokat is egyre inkább sújt a járvány, az Eb-ezüstérmes horvátoknál kilenc fertőzöttet találtak már, Lengyelország hat, Hollandia és az orosz csapat négy-négy, Svédország és Izland három-három, míg Franciaország egy esetet jelentett.

A középdöntőbe jutott együttesek közül csak a címvédő spanyoloknál, a világbajnok dánoknál, az Eb-harmadik norvégoknál és a montenegróiaknál nem akadt pozitív teszt.

