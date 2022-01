Kézilabda-Eb: újra megszólaltak a franciák járványügyben

Két nap után elérték, hogy ne a többi szállóvendéggel közösen kelljen étkezniük, mondta az Európa-bajnokságra Magyarországra érkezett francia kézilabda-válogatott képviselője az RTL Híradónak. Hozzátette, hogy a többi csapattól viszont nem különítették el őket – írja a Telex.

A csapat képviselője azt is mondta, hogy nem a koronavírus-fertőzéstől félnek, hanem hogy ha az egyik csapattagnak pozitív lenne a tesztje, az mindenki másra is hátrányos a csapatban. Azt is mondták, hogy nem a szállodával vagy a magyarokkal van gondjuk, hanem a szervezőknek szólt a kritikájuk.

Mint korábban az Infostart is megírta, sokkhatásról beszéltek a francia férfi kézilabda-válogatott tagjai a Le Figarónak, miután megérkeztek Magyarországra az Európa-bajnokságra. Nikola Karabatic arról panaszkodott: miután szigorú előírásokat követtek, hogy ne kapják el a koronavírust, maszk nélküli vendégekkel kerültek össze a szállodában, akikkel egy helyen is kell enniük. Ez pedig különösen problémás az után, hogy az ünnepeket attól tartva kellett eltölteniük, hogy ha megfertőződnének, lemaradnának az Eb-ről.

A franciák mellett a szerb válogatott spanyol szövetségi kapitánya, Toni Gerona is panaszkodott a szervezésre. Kifogásolta, hogy a szállodavendégek maszk nélkül járkálnak a folyosón, és megemlítette, hogy csúsznak a tesztelések.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) akkor közleményben reagált a kifogásokra, közölték, hogy értetlenül állnak a franciák és a szerbek nyilatkozata előtt. Azt írták, az Eb-t az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) előírásainak betartásával, velük közösen szervezik, a hatályos jogszabályokat és a nemzetközi szövetség által előírt protokollt mindenki megismerte és betartja a rendező országokban.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter is kitért a francia kézisek kritikájára a csütörtöki kormányinfón. Szerinte a franciák panaszában a hangnem volt bántó, és úgy fogalmazott, egyfajta „gyarmattartó arroganciával” nyilatkoztak az itteni körülményekről – emlékeztet a lap.

