Nem érzik magukat biztonságban Szegeden a francia kézilabdázók

Sokkhatásról beszéltek a francia férfi kézilabda-válogatott tagjai a Le Figarónak, miután megérkeztek Magyarországra az Európa-bajnokságra. Nikola Karabatic arról panaszkodott: miután szigorú előírásokat követtek, hogy ne kapják el a koronavírust, maszk nélküli vendégekkel kerültek össze a szállodában, akikkel egy helyen is kell enniük. Ez pedig különösen problémás az után, hogy a karácsonyt és az újévet attól tartva kellett eltölteniük, hogy ha megfertőződnének, lemaradnának az Eb-ről – írja a hvg.hu.

Vincent Gérard úgy fogalmazott: bizarr a helyzet az után, hogy a legutóbbi két nagy versenyen Egyiptomban és Japánban mennyire szigorú volt a szabályozás. Guillaume Gille szövetségi kapitány szerint nem elfogadható, hogy ekkora távolság van a nemzetközi szövetség és a rendező ország szabályai között, reméli, hogy a visszajelzésük segít a szervezőknek, hogy ne sértsék meg a szövetség szabályait.

A szerb csapat szövetségi kapitánya is arról írt, a kaotikus szervezés eredményeképp megfertőződött néhány játékosa. A szállodában a maszkot nem hordó vendégek ugyanott vannak, ahol a játékosok, ráadásul nem minden csapatot tesztelnek, és csúsznak is a teszteléssel az előre megadott időtervhez képest. A szervezőbizottság válasza "Az Eb-t az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) előírásainak maradéktalan betartásával, velük közösen szervezzük. Minden résztvevő ország delegációja már ősszel is bejárta a négy csillagos szállodákat, azóta semmilyen kifogást nem emeltek. Mindemellett a hatályos jogszabályokat és az EHF által előírt covid-protokollt mindenki megismerte, azokat betartja a rendező országokban. A szervezők a csapatok számára részletes tájékoztatást nyújtottak, továbbá minden felmerülő kérdésre alapos választ adtak, melyet mindenki elfogadott, ezért értetlenül állunk a franciák és a szerbek nyilatkozata előtt. Ha a továbbiakban felmerülnek még jogos igények, azokat képesek és készek vagyunk rendezni, ehhez a megfelelő kapcsolatok rendelkezésre állnak" – áll az Eb szervezőinek gyors válaszában.

Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson