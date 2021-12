Történelmi szerződést kötött Kylian Mbappé

A 23 éves francia futballsztárt, Kylian Mbappét választotta a Dior új nagykövetévé. A francia támadó a labdarúgás történetének egyik legizgalmasabb tehetsége, aki jelenleg a Paris Saint-Germain csatára, a Dior férfi kollekciójának művészeti igazgatójának, Kim Jones kreációhoz és a Sauvage nevű parfümhöz is arcát adja – írja a napi.hu.

A divatház eddig kizárólag olyan hollywoodi sztárokkal működött együtt, mint Robert Pattinson vagy Johnny Depp, aki 2015 óta szerepelt a Dior reklámjaiban és 5 millió dollárt kapott az együttműködésért. A Dior egyelőre még nem közölte, hogy mennyiért szerződtette a fiatal focistát.

Mbappénak már 2019 óta van közös "életmódkollekciója" a Nike-val is, emellett jótékonysági munkájáról is ismert: a Premiers de Cordée szponzora, amely egy, kórházban fekvő gyermekek számára létrehozott kezdeményezés. Tavaly ráadásul elindította saját az "Inspired by KM" egyesületét is, ahol szintén gyerekeknek segít céljaik elérésének ösztönzésében.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor