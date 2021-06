23 év után ifjúsági vízilabdabajnok az FTC - szakvezetői értékelés

A Ferencváros vízilabda-csapata 23 év után lett újra bajnok a fiú ifjúsági korosztályban. Nyéki Balázs, az FTC csapatának edzője a szövetség internetes oldalának elmondta, hogy játékosai az elmúlt egy évben nagyon nehéz körülmények között dolgozva lettek aranyérmesek.

"Hatalmas dolog ennyi idő után újra nyerni. Szeretnénk az UVSE és a KSI példáját követni, szép lassan utánpótlás-nevelő egyesületté válni. Tudom jól, a Ferencvárosnál nem feltétlenül ez a prioritás, de úgy gondolom, hogy éveken belül megvalósulhat ez a cél; elkezdtük a felépítményt, úgy látom, meg is van az eredménye" - ecsetelte Nyéki Balázs.

Nem volt könnyű évük, játékosai csak "hébe-hóba" játszhattak az ob I-es mérkőzéseken, míg a KSI és az UVSE az egész csapatát tudta játszatni, ez év elején "nem kis feszültséget okozott" a ferencvárosi srácokban.

"Én az év elején is azt mondtam az enyéimnek, hogy ők a legjobbak, és nagyon büszke vagyok rájuk, bármit érnek is el" - zárta gondolatait Nyéki Balázs.

A döntőben alulmaradt UVSE edzője, Vincze Balázs biztos tudással rendelkezik arról, miért maradtak alul a fináléban: játékosainak számottevő része a felnőttcsapatban is meghatározó szerepet tölt be, így erre az összecsapásra már fáradtan ugrott medencébe.

"Azt gondoltam, az alapszakaszban nyújtott teljesítményünk alapján van esélyünk bajnoki címet nyerni. Ez a korosztály két éve még csak a negyedik helyet tudta elérni, ahhoz képest egy játékos érkezett, előrébb is tudtunk lépni az alapszakaszban" - fejtegette Vincze Balázs.

A nyolcas döntő "három nap, három mérkőzés" ritmusról is szólt.

"Lehetett tudni, hogy amelyik csapat az Újpesttel, a KSI-vel vagy a Fradival elődöntőzik, az a csapat fáradtabban fog a döntőre érkezni, ez mindenképpen meg is történt. Már egy elvesztettnek hitt elődöntőt sikerült visszahozni, 4 góllal is vezetett az ellenfél, egy 3-0-s utolsó negyedet produkáltunk, amihez hasonlóra persze a döntőben is szükség lett volna. A védekezésünk működött, támadásban voltunk pontatlanabbak, kevesebbek."

Az FTC-nek viszont gratulált, "megérdemelten nyerték meg a végjátékot" - mondta.

Székely Bulcsú, a Magyar Vízilabda Szövetség utánpótlás-bizottságának elnöke "Gratulálok a Fradinak, az elsősorban a rájátszásban mutatott akarat kiemelendő és példás. Ez egy nagyon jó korosztálya volt a Ferencvárosnak, korosztályos válogatottakkal, nagyon jó mérkőzéseket játszottak. Beszélhetünk külön a Fradiról is, de nyugodtan mondhatom, ez egy nagyon erős korosztály a többi csapatot nézve is. A 2002-ben és később születettek közöttieknél nagyon nagy esély van rá, hogy sokan képviseltessék magukat a felnőttválogatottban. Összességében nagyon nagy volt a verseny az elmúlt években a válogatottba kerülésért, talán ez a garancia arra, hogy ezek nagyon sokra hivatott korosztályai a magyar vízilabdának. Persze magyar vízilabdáról beszélünk, minden korosztálytól kiemelkedő eredményeket várunk. Bár e fiatal korosztályban még ritkábban olyan stabil a teljesítmény, de szerintem és a szakma véleménye szerint is jónéhány olyan játékos van, aki bármit elérhet ebben a sportágban - és náluk a csúcs az olimpiai jó szereplés."

Országos Ifjúsági Bajnokság, nyolcas döntő:

A négy közé jutásért:

FTC-Telekom-Szolnoki Dózsa 22-10 (3-2, 7-2, 6-3, 6-3)

UVSE-Hunguest Hotels-Tigra-ZF-Eger 14-2 (3-1, 2-1, 4-0, 5-0)

KSI SE - Vasas SC 12-3 (2-1, 2-0, 4-0, 4-2)

BVSC-Zugló-Debreceni VSE 14-13 (3-3, 4-2, 3-3, 4-5)

Az elődöntőben:

FTC-Telekom-BVSC-Zugló 12-5 (3-2, 3-0, 4-2, 2-1)

Gólszerzők: Szabó II B. 3, Varga B. 3, Nyíri 2, Spitz 2, Klár 1, Várkonyi 1, illetve Mészáros M. 1, Ádám 1, Báki 1, Balogh M. 1, Balogh B. 1

UVSE-Hunguest Hotels - KSI SE 17-16 (4-2, 2-5, 2-4, 3-0 - 5 méteresekkel: 6-5)

Gólszerzők: Molnár E. 6, Belényesi 4, Eppel 3, Lehoczky 2, Hegedűs Cs. 1, Fekete Paolo 1, illetve Pető 5, Bede M. 3, Szalai 3, Nagy Á. 2, Csapó Á. 2, Iriczfalvi 1

A döntőben:

FTC-Telekom-UVSE Hunguest Hotels 8-5 (3-1, 1-2, 2-1, 2-1)

Gólszerzők: Várkonyi Á. 3, Szabó II B. 2, Spitz 2, Gál 1, illetve Hegedűs Cs. 1, Turcsányi 1, Lehoczky 1, Belényesi 1, Molnár E. 1.

A bajnokság végeredménye:

1. FTC-Telekom Waterpolo

2. UVSE-Hunguest Hotels

3. BVSC-Zugló

4. KSI SE

5. Szolnoki Dózsa

6. Tigra-ZF-Eger

7. Vasas SC

8. Debreceni VSE

Nyitókép: Waterpolo.hu