Leáll az NBA, megfertőzte a koronavírus az egyik játékost

Salt Lake City-ben szerda este közvetlenül a kezdés előtt fújták le a Utah Jazz és az Oklahoma City Thunder meccsét, pedig a játékosok már a pályán melegítettek - írja az Index. Az érintett játékos nem volt az arénában, de a pozitív tesztjének eredményét nem sokkal a lefújás előtt kapták meg.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Juventus labdarúgója, Daniele Rugani koronavírus-tesztje is. A Juventus azt is közölte, hogy eleget tesznek az elkülönítéssel kapcsolatos minden jogszabályi rendelkezésnek, beleértve azokat, akik érintkeztek Ruganival. Az eset nyilvánvalóan érintheti a Juventus jövő heti, az Olympique Lyon elleni Bajnokok Ligája-mérkőzését is. Cristiano Ronaldo nincs Olaszországban, édesanyjánál, Madeirán várja, hogy elmúljon a veszély.

