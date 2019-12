Világra szóló ötlete támadt Kopár István vitorlázónak

Kopár István, aki elsőként kerülte meg szólóban a Földet vitorlással, bejelentette, következő Föld-kerülése nem máshonnan, mint a Balatonról indul, amihez először is a Sió-csatornán kell kikecmeregnie a Dunáig, ahonnan a Fekete-tenger érintésével juthat ki a Földközi-tengerre, majd az óceánra - olvasható a Veol.hu portálon, amely a vitorlásszövetség beszámolója alapján írt cikket a vállalásról.

Kopár István kifejtette, nagy ötletei mindig akkor születtek, amikor valamelyik parti projektje elakadt. Most is van ilyen, egy álom, amit részben édesapjától örökölt, és maga is – ahogy fogalmazott – "hozzátett". Eszerint a Balaton hosszú távú jövője aggasztotta édesapját, és őt is, így kotorni szeretnék a tavat folyamatosan, szerinte a kotralék elszállítása egy hajózható Sió-csatornán történhetne gazdaságosan.

"Egész évben hajózható Siót szeretnék valahogy összehozni, ami egyedül nem megy, ehhez a nemzet, az ország akarata, hozzájárulása kell. Hogy ezt kicsit segítsem, motiváljam, kitűztem a negyedik Földkerülést is a tervek között, ami igazi magyar bravúrként a Balatonról indulna, a Sión, a Dunán, a Fekete-tengeren keresztül, és ezúttal nyugati irányban, mert nem szeretek ismételni" - mondta.

Szerinte fontos lenne, ha Magyarországon nem csak edzőképzés, de oktatóképzés is lenne.

Nyitókép: Veol.hu