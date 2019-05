Sokk Madridban: széthullik az európai foci sztárcsapata

Diego „Cholo” Simeone 2011 óta irányítja az Atlético Madridot (mióta Arsène Wenger elhagyta az Arsenalt, nincs az argentinnél hosszabb ideje egy európai sztárklubot irányító edző), csapata azóta kétszer is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, kétszer megnyerte az Európa-ligát és az Európai Szuperkupát, volt spanyol bajnok és kupagyőztes is. Nyolc szezon alatt hét trófeát nyert, ami rekord a klub történetében. Kulcsemberei közül Diego Godin, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Juanfran és Jan Oblak is több mint öt éve a játékosa.

Szinte mindegyiküknek volt már a jónál is jobb ajánlata az elmúlt időszakban, de eddig mindig mindenki maradt.

Diego Godint például tavaly a Juventus, Antoine Griezmannt a Barcelona hívta. A világbajnok csatár először hajlott arra, hogy távozik, majd legjobb barátja, Godin maradása, illetve az a tény, hogy az Atléticót egy időre kizárták az átigazolásokból, röghöz kötötte.

A mostani nyár már más. A bajnoki ezüstérem ellenére nem sikerült jól az Atléti szezonja, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a hazai győzelem után Torinóban nem bírt a védelem Cristiano Ronaldóval, míg a spanyol Király Kupában ugyancsak a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, a Girona elleni kieséssel.

Már áprilisban tudni lehetett, hogy Lucas Hernandezt elviszi a Bayern München. Diego Godin is bejelentette a távozását, valószínűleg Olaszországba tart, de sajtóhírek szerint 2018-cal ellentétben ügynöke nem a Juventusszal, hanem az Interrel tárgyal. Abban a pillanatban, hogy az uruguayi bejelentette a búcsúját, nyilvánvalóvá vált, hogy minden korábbinál nagyobb az esély Griezmann távozására is.

Immár hivatalos:

az Atlético két francia világbajnokot is elveszít a nyáron, Hernandezen kívül Griezmann is távozik.

Nem jelentette be, hogy hova, a spanyol sajtó sem kezeli egyelőre tényként, hogy a Barcelona lesz a következő állomáshelye, noha azért utal rá. Hozzáteszi, valószínűleg júliusban jöhet csak létre az összeg, mert egyébként ki kellene fizetni a 200 millió eurós kivásárlási árat, egyébként pedig reálisan 120 millióért vihetik a katalánok a csatárt. Nagyon szurkol az üzletért a Real Sociedad is, amely 2014-ben olyan megállapodást kötött a játékos átengedésekor az Atlétivel, hogy továbbadás esetén még az új vételár húsz százaléka megilleti. Így az akkori 30 millió eurós bevételből most 54 millió lehet.

Simeonénak vitathatatlanul új csapatot kell építenie. Oblak még nem döntött, Lucas Hernández, Godin és Juanfran biztosan, Filipe Luis valószínűleg távozik. A középpályás sorból Rodrit Guardiola vinné a Manchester Cityhez. A csatárok közül Griezmann elmegy, s eddig úgy festett, hogy Diego Costára és Saúl Niguezre nem tartanak igény a klubnál, de ez az új helyzetben megváltozhat. Még azért is, mert Álvaro Morata csak kölcsönben van az Atléticónál, s mivel tulajdonképpeni „tulajdonosa”, a Chelsea nem igazolhat a következő nyári és téli átigazolási időszakban, elképzelhetően visszarendeli.

Nyitókép: GUILLAUME HORCAJUELO