Meghozta várva várt döntését Griezmann

A francia csatár egy televíziós műsorban jelentette be, hogy nem hagyja el a madridi csapatot, ahol 2014 óta játszik. Griezmannt élénken csábította a Barcelona, decemberben az Atlético fel is jelentette a katalán klubot a FIFA-nál a játékos szabálytalan megkörnyékezése miatt.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti ?⚪?



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR ?⚪?



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish ?⚪? pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb