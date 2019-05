Griezmann klubot vált, otthagyja az Atléticót

A világbajnok francia támadó minden bizonnyal az FC Barcelonánál folytatja a pályafutását.

.@AntoGriezmann ha comunicado al club que no seguirá como rojiblanco la próxima temporada. — Atlético de Madrid (@Atleti) 2019. május 14.

A 28 éves futballistát már tavaly is szerette volna megszerezni az FC Barcelona, ő azonban egy 45 perces, a Döntés címet viselő dokumentumfilm keretein belül jelentette be, hogy marad a fővárosban. Most egy másik videóban mondta el, miért megy mégis.

Öt hihetetlen év volt, köszönök mindent, mondta Antoine Griezmann.

.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 2019. május 14.

„Miután beszéltem Diego Simeonéval, Miguel Ángellel (az Atlético sportigazgatójával), és az irodában dolgozókkal, szerettem volna a szurkolókhoz is szólni, akiktől oly sok szeretetet kaptam.

"Úgy döntöttem, hogy elérkezett az idő a távozásra, új dolgokat, nehezebb kihívásokat akarok megtapasztalni, ezt érzem és erre van szükségem."

Öt csodálatos évet töltöttem el itt, ezzel a klubbal nyertem meg az első nagyobb trófeáimat. Nagyon fontos szakasza volt a pályafutásomnak. Élveztem az itt eltöltött esztendőket, mindent kiadtam magamból a pályán, próbáltam örömöt szerezni a Metropolitanóba kilátogató, és a minket idegenbe elkísérő drukkereknek. Kizárólag hálával tartozom nektek” - mondta a sportoló.

Azt egyelőre nem jelentette be, melyik csapathoz megy.

A francia támadó 2014 nyara óta játszik az Atlético Madridban, a csapattal Európa-ligát, európai és spanyol Szuperkupát nyert.

A klub színeiben 256 tétmeccsen 133 gólt szerzett és 50 gólpasszt adott.

A hétvégi, Levante elleni bajnoki lesz az utolsó mérkőzése az Atléticóban.

A csapattól egyébként a hírek szerint a Bayern Münchenhez igazol Lucas Hernández, távozik a csapatkapitány Diego Godín, és várhatóan Juanfran is elhagyja a klubot.

Nyitókép: Twitter/Atlético Madrid