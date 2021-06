Újabb szakaszáho ért az oltási program - nap hírei

A veszélyes kihívások, a népvándorlások, a migráció, a járványok és pandémia korszakának nevezte a következő évtizedet a miniszterelnök. Orbán Viktor A magyar függetlenség napja című konferencián hangsúlyozta: a siker előfeltétele az európai demokrácia helyreállítása. Úgy vélte: a tagállamok nemzeti és alkotmányos identitásának védelméért új intézményt kell létrehozni, a tagállamok alkotmánybíróságainak bevonásával. A kormányfő szerint az Európai Parlamentbe a nemzeti törvényhozásoknak is képviselőket kellene küldeniük.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint 30 éve azért sikerült visszaszerezni az ország szabadságát, mert voltak, akik az 1956-os forradalom után sem adták fel a célt, hogy Magyarország független legyen. Gulyás Gergely a március 15. alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán kijelentette: e folyamat szimbolikus lezárása volt, amikor 1991. június 19-én az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarország területét.

A köztársasági elnök szerint a történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van. Áder János a felvidéki Borsiban. a magyar állami támogatással felújított Rákóczi Várkastély átadásán azt mondta: II. Rákóczi Ferenc tudta, hogy a szabadsághoz önrendelkezés és nemzeti önállóság kell. Az ünnepségen részt vevő Zuzana Čaputová szlovák államfő kiemelte: az újjászületett kastély annak jelképe, hogy a több száz éven át tartó közös múltnak nem elválasztania, hanem az Európai Unió szomszédos tagországaiként össze kell kötnie a két nemzetet.

A vasúti közlekedés fejlesztéséről és az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon képviselendő közös álláspontok kidolgozásáról kötöttek együttműködési megállapodást a visegrádi csoport közlekedésért felelős miniszterei Krakkóban. Tóth Péter közlekedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár a júliusban kezdődő magyar V4-elnökség egyik kulcsfontosságú feladatának nevezte a térségbeli infrastruktúra további bővítését.

Újabb szakaszához ért a magyar oltási program. Már az itt élő, TAJ számmal nem rendelkező regisztrált külföldieknek és a TAJ számmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgároknak is megnyílt az online időpontfoglaló rendszer.

Már korlátozások nélkül utazhatnak be Horvátországba a zöld jelzésű országok állampolgárai. Ezek közé tartozik Szlovákia, Csehország és Lengyelország is. A Magyarországról érkezők is védettségi igazolás felmutatása nélkül léphetik át a határt. A Magyarországra történő visszautazáshoz ugyanakkor továbbra is szükség van a magyar védettségi igazolványra.

Szlovéniában a jövő héttől választhatják ki a jelentkezők, melyik koronavírus vakcinával szeretnék beoltatni magukat – jelentette be a kormányfő. Janez Janša kulcsfontosságúnak nevezte olyan átoltottság elérését, amellyel biztosítani lehet az immunitást és a normális életet. Szlovéniában az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott négy oltóanyagot használják.

Magyar támogatással felépült kulturális és szakképző központot avattak Libanonban. Azbej Tristan üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár kiemelte: a kulturális és szakképzési központ a politikai, gazdasági és egészségügyi válság által sújtott, hátrányos helyzetű keresztény közösség megerősödését és újjáéledését szolgálja a közel-keleti országban.

Szankciókkal fenyegette meg a libanoni vezetőket az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell arra figyelmeztette a közel-keleti ország elnökét, hogy nem maradhatnak büntetlenül azok a vezetők, akik akadályozzák az új kormány megalakulását és a kulcsfontosságú reformok azonnali életbe léptetését. A súlyos gazdasági válságban lévő Libanon lakosságának több mint fele szegénységben él.

Romániában halálos áldozatot is követelt, fákat döntött ki, utakat, autókat rongált meg az ország keleti részén tomboló ítéletidő. A hirtelen lehullott nagy mennyiségű, négyzetméterenként 50 litert is elérő csapadék és a zivatarok idején felerősödő széllökések okoztak gondot Bukarestben és az ország másik 33 településén.

Az Egyesült Államok több nyugati államában is hőmérsékleti rekordok dőltek meg a perzselő hőhullámban. A kaliforniai Halál-völgyben 53,3 Celsius-fokot mértek. A tűzoltóság arra figyelmeztetett, hogy a nyugati államban a tavalyihoz képest tovább nőtt a tűzesetek és a leégett területek száma.