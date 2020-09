Korlátozásokat rendeltek el a szociális intézményekben - Hírösszefoglaló

Kijárási és látogatási tilalmat rendelt el a szociális intézményekben az országos tisztifőorvos. Az intézményeket csak indokolt esetben lehet elhagyni. Az intézkedés nem vonatkozik az éjjeli menedékhelyekre és a hajléktalanok átmeneti szállására. Nem sokkal később szintén az országos tisztifőorvos utasítására, a megnövekedett koronavírus-tesztek iránti igény miatt a tesztek szállításához szükséges kapacitás növeléséről számolt be a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szervezet azt is közölte: a legújabb adatok szerint több településen, egyebek mellett Budapesten is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítő-anyagának mennyisége.

A fővárosban nyolcezer forintra büntetik azt, akik nem- vagy szabálytalanul viseli a maszkot a közösségi közlekedés járatain. A Fővárosi Önkormányzat egyben kötelezővé tette a maszkviselést a piacokon, a fővárosi fenntartású kulturális intézményekben, a múzeumokban, a könyvtárakban, a levéltárban, a mozikban, a színházakban, a Fővárosi Művelődési Központban, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert zárt helyiségeiben. Döntöttek arról is, hogy növelik a tesztelést a fővárosi fenntartású intézményekben, a hajléktalan ellátásban és az idősgondozásban.

Újabb 341 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Egy krónikus beteg meghalt. Az elhunytak száma 626-ra, az aktív fertőzötteké 4.706-ra emelkedett. Jelenleg 192 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány kezdete óta 9.304 embernél mutatták ki a vírust, 3.972-en már meggyógyultak.

Négy jelentkezés érkezett a Lánchíd felújítására, októberre dőlhet el, hogy közülük hányan tehetnek ajánlatot a munkálatok elvégzésére - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közbeszerzési eljárás következő lépéseként a BKK megvizsgálja, hogy a benyújtott jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban megfogalmazott elvárásoknak. A BKK 2021 februárjában köthet szerződést a majdani kivitelezővel, amely márciusban kezdheti meg a felújítási munkát. Így a BKK várakozása szerint a Széchenyi Lánchíd 2023-ra születhet majd újjá.

A járvány okozta válság ellenére már bővülést jelez a magyar gazdaság középtávú kilátása - mondta a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. György László a kkv-k számára szervezett országos konzultáció-sorozat egri állomásán kiemelte: jelenleg 60 ezerrel dolgoznak kevesebben, mint tavaly ilyenkor, ám a foglalkoztatottak száma már újra eléri az év első hónapjának adatait.

A valaha regisztrált legnagyobb mértékben csökkent a bruttó hazai termék a második negyedévben az euróövezetben és az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint az euróövezetben 11,8 százalékkal csökkent a GDP az előző negyedévhez képest, az egész unióban 11,4 százalékkal esett vissza. Spanyolországban esett a GDP a legnagyobb mértékben, 18,5 százalékkal. Magyarországon 14,5 százalékos volt a negyedéves GDP-csökkenés. A legkisebb mértékű Finnországban regisztrálták.

Stabilra javította az eddigi negatívról a globális autóiparra érvényben tartott kilátását a Moody's. A hitelminősítő indoklása szerint az ágazat lassan magához tér a koronavírus-járvány okozta súlyos értékesítési sokkból és a kereslet jövőre várhatóan meredeken emelkedik. A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a 2007-2009 közötti globális pénzügyi válság idején a globális autóeladások ennél jóval kisebb mértékben, 11 százalékkal csökkentek.