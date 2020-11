Szőcs Géza halála - így búcsúznak a költőtől

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleményében mély fájdalommal vett búcsút Szőcs Gézától, aki "a magyar kultúra és irodalom egyik legmeghatározóbb alakjaként, miniszterelnöki megbízottként, kulturális főtanácsadóként és korábban kultúráért felelős államtitkárként is elszántan segítette a kormány munkáját a nemzeti kultúra megóvásában és a magyar kultúra népszerűsítésében" - áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ által az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.

Mint a közlemény hangsúlyozza: "Nemzeti üzeneteit, verseit, személyiségét, humorát örökre megőrizzük. Élete és életműve előtt tisztelettel adózunk. Nyugodjon békében".

Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt:

“Minden élet kő egy épületben. Minden élet hang egy tenger által mormolt dalban, sorsokból szőtt óriási szőnyeg, Isten-szőtte óriási dallam.” Isten Veled, Géza! Közzétette: Orbán Viktor – 2020. november 5., csütörtök

Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook-oldalán búcsúzott a költőtől. "Néhány éve közösen ünnepelhettünk a felújított Klebelsberg-kastély avatásakor. Nyugodj békében, Géza, emléked legyen áldott!" - írta.

Demeter Szilárd költő, író az általa vezetett Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Facebook-oldalán emlékezett Szőcs Gézára. A posztban felidézte a Babits Mihály tervezett emlékmúzeumába szánt hagyaték sorsát, amely Budapest 1945-ös ostroma során megsemmisült, csupán egy sérült írógép maradt belőle.

"Hát ez most a szimbólumértékű tárgyam, összegörbült billentyűkarokkal nem lehet verset írni. De lehetett, a versek túlélték az eszközt, leváltak a halott szerzőről is, ez az egyetlen triviális tapasztalati bölcsesség, ami erőt ad. Háború nincs, pszichózis van, küzdünk egy láthatatlanságig parányi vírus ellen. Naponta igazolja vissza, hogy az ember anyag. De több ennél, többek vagyunk, ez a dolgunk, megmutatni a többletet" - fogalmazott a PIM főigazgatója.

Demeter Szilárd bejelentette: kezdeményezi, hogy Szőcs Gézát rendkívüli eljárásban válasszák meg Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) posztumusz tagjává.

L. Simon László költő, író, fideszes országgyűlési képviselő, a kulturális államtitkári poszton Szőcs Géza utóda a Facebook-oldalán búcsúzott. "25 éve ismertük egymást. Az első kolozsvári könyvbemutatóm együtt volt az övével" - emlékezett.

Mint felidézte: "Máskor a Toldiban ültünk, micsoda esték voltak azok. Kevés emberrel vitáztam annyit, mint vele, mégis a kölcsönös tisztelet határozta meg a kapcsolatunkat. (...) Amikor kértem, mindig adott, mindig segített. Óriási szellem volt, és remek poéta. Mindig azt hittem, hogy a halála is olyan lesz, mint az élete: nélkülöz minden hétköznapiságot, emelkedett lesz, különcökre jellemző. Méltatlanul elbánt vele ez az aljas vírus, amit eddig semmibe néztem, de most arcul csapott engem is, gyógyíthatatlan sebet ejtve. Isten veled, Géza!" - írta L. Simon László.

Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere szintén Facebook-oldalán búcsúzott az életének 68. évében elhunyt költőtől: "Különös ember, hatalmas költő volt Szőcs Géza. A kortárs erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb alakjától kell fájó búcsút vennünk. Nyugodjon békében!" - fogalmazott a főpolgármester, aki Szőcs Géza Szíved megnyugszik majd című versét idézte posztjában.

Nyitókép: Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas költő, a Magyar PEN Club elnöke a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében 2018-ban. MTI Fotó: Mónus Márton