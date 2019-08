Újabb járművekkel gazdagodott a Közlekedési Múzeum - most bemutatják a jövőjét is

A magyar ipartörténet kiemelkedő örökségének számító egykori Északi Járműjavító területén létrehozandó új múzeumegyüttesre 2018-ben hirdettek nemzetközi építészeti tervpályázatot.

A szeptember közepéig látható kiállításon a 13 döntős pályaművet, köztük az első díjat elnyerő világhírű Diller Scofidio + Renfro építésziroda látványterveit tekinthetik meg az érdeklődők. A zsűri szerint a nyertes pályamű reflektál a legjobban a múltra és jövőre egyaránt. Vitézy Dávid, a múzeum főigazgatója az InfoRádióban elmondta: a Közlekedési Múzeum és Budapest fejlődése iránt érdeklődők számára is nyújt érdekességet a kiállítás.

A járműjavító Dízelcsarnoka egy olyan tér, amelyet ipari értékeivel, hangulatával együtt szeretnének megőrizni és múzeumként megnyitni a nagyközönségnek.

Mint kiemelte, a több mint 120 éves múzeum hatalmas gyűjteménnyel rendelkezik, amely folyamatosan gyarapodik. Csak az elmúlt egy-két évben tucatszám gyűjtötték az újabb és újabb járműveket, a napokban Erdélyben például értékes Ikarusz-emlékeket találtak.

A tervpályázatról az InfoRádiónak elmondta: a tervpályázatok januárban érkeztek be és már ekkor leszögezték, hogy ki fogják állítani őket (az ugyanis nem általános, hogy a tervezők hozzájárulnak a nem nyertes pályázatuk közzételéhez).

"A tervek mind sugározzák azt a felfogást, ami a múzeum kiállítása kapcsán bennünk van: egyszerre kell a közlekedés történetének múltjáról, a régi járművekről beszélni, ezeket kiállítani a gyerekek és felnőttek, budapestiek és vidékiek számára is élvezhetően és elérhetően, ugyanakkor a közlekedési iparág áll a legnagyobb változások előtt a digitalizáció miatt, egy technológiai ugrás előtt állunk, és egy múzeumnak ez le kell követnie.

Egy múzeum akkor jó, ha a múlt segítségével a jövőről is tud beszélni.

A nyertes tervek ezt tükrözik, a régi épület mellé egy új szárny is megjelenik, és ezek együtt fogják alkotni az új Közlekedési Múzeumot" - mondta az igazgató.

Kulturális negyed Az egykori járműjavító Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházzal együtt egy új kulturális városnegyed jöhet létre számos új közterülettel, parkkal, sétánnyal és egy új vasúti megállóval. Az új épületegyüttes nemcsak kiállítótérként fog működni, az épületben - a tervek szerint - helyet kap archívum, könyvtár, és dokumentációs központ is. Emellett időszaki kiállításoknak, és különféle esti programoknak, fesztiváloknak is helyet ad majd.

Erőss Zoltán építész elmondta, hogy Kőbányának ez a területe a vasút hőskorával kapcsolódik össze. Pest legrégebbi pályaudvara a Józsefvárosi állomás volt, amely az 1860-as években épült, majd később MÁV-vonallá vált. Az állomás vonzáskörzetébe svájci kocsigyártó műhelyek települtek be, később a Ganz gyár is idetelepült, majd az államvasutak gépgyártó (MÁVAG) részlege is ott gyártott mozdonyokat. Abban az időben ez az iparág vezető ágazat volt, a legkorszerűbb technológiákkal dolgoztak, de itt kapott helyet később a MÁV Északi Járműjavító részlege is - tette hozzá.

A létrehozandó új múzeum ezekhez a történelmi gyökerekhez nyúl vissza, ezt a miliőt idézi majd meg - emelte ki az építész.

