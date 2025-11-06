Holtan találták az élő Barbie babát, a rendőrség szerint gyanús az eset

A brazil rendőrség gyanús esetként vizsgálja a 31 éves Barbara Jankavski halálát, és a teljes boncolási eredményre várnak – írja a Mirror cikke nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

Az influenszerre a hétvégén találtak rá São Pauló-i otthonában. Értesítették a mentőket, de a nőt már nem sikerült újraéleszteni.

Barbara Jankavski egyik barátja is a házban járt a tragédia napján, aki a rendőrségnek azt mondta, a nő szeme aznap sérültnek tűnt. Néhány héttel korábban a nő egy arcfelvarráson esett át, és a közösségi oldalán dokumentálta is a gyógyulási folyamat részeként kialakult monoklikat. „3. nap az arcfelvarrás után, túl gyorsan javul! Szinte láthatatlan heg!” – írta egy videójához, amelyben azt is elmondta követőinek, hogy a műtéti sebek ijesztőbbnek tűnnek, mint amilyenek valójában.

A közösségi médiában Boneca Desumana, vagyis „Embertelen Barbie” néven vált ismertté, az Instagramon több mint 55 ezer, a TikTokon pedig 344 ezer követője volt, emellett több brazil tévéműsorban és reklámkampányban is szerepelt. Halála nem sokkal azután történt, hogy egy másik brazil influenszert, a 30 éves Fernanda Oliveira da Silvát is holtan találták otthonában.