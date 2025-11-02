Rejtélyes drónok a légibázis felett: helikopterrel üldözték, de megléptek

Péntek és szombat este jelentettek gyanús drónokat a Kleine-Brogel légibázis felett, az ország északkeleti részén.

Szombaton „nem egyszerű repülésről volt szó, hanem egyértelműen Kleine-Brogel ellen irányuló akcióról” – vélekedett Theo Francken az X közösségi oldalon, három nagyobb típusú és nagyobb magasságban haladó drónról szóló bejelentést említve.

„A rendőrség helikoptere és járőrkocsik üldözték a drónt, de elvesztették” szem elől – tette hozzá a belga védelmi miniszter.

„Szigorúan tilos drónokat reptetni katonai létesítmények felett. A védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie, hogy lelője ezeket a drónokat” – hangsúlyozta Theo Francken.

Október elején már repültek azonosítatlan drónok a német határ közelében található belga Elsenborn katonai tábor felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.