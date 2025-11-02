ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 2. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Rejtélyes drónok a légibázis felett: helikopterrel üldözték, de megléptek

Infostart / MTI

Két egymást követő estén drónok repültek át egy katonai bázis felett Belgiumban, az ügyben nyomozást indítottak – közölte Theo Francken védelmi miniszter vasárnap.

Péntek és szombat este jelentettek gyanús drónokat a Kleine-Brogel légibázis felett, az ország északkeleti részén.

Szombaton „nem egyszerű repülésről volt szó, hanem egyértelműen Kleine-Brogel ellen irányuló akcióról” – vélekedett Theo Francken az X közösségi oldalon, három nagyobb típusú és nagyobb magasságban haladó drónról szóló bejelentést említve.

„A rendőrség helikoptere és járőrkocsik üldözték a drónt, de elvesztették” szem elől – tette hozzá a belga védelmi miniszter.

„Szigorúan tilos drónokat reptetni katonai létesítmények felett. A védelmi minisztériumnak mindent meg kell tennie, hogy lelője ezeket a drónokat” – hangsúlyozta Theo Francken.

Október elején már repültek azonosítatlan drónok a német határ közelében található belga Elsenborn katonai tábor felett. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába. Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.

Sikerült restaurálniuk a szakembereknek azt a szablyát, amely több más tárggyal együtt augusztus végén került elő egy késő avar kori harcos sírjának mélyéből Székesfehérvár és Aba határában – tájékoztatta az InfoRádiót Szücsi Frigyes, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze.
Huszonnyolcra emelkedett a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma Jamaicában, miközben a karibi térség több országában is súlyos pusztítást okozott a vihar. Andrew Holness jamaicai miniszterelnök szombaton kilenc újabb halálesetről számolt be, és jelezte, hogy további lehetséges áldozatokról szóló jelentéseket is vizsgálnak, így a szám még emelkedhet - tudósított a BBC.

A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.

British Transport Police say two of those injured remain in a life-threatening condition - four others have been discharged from hospital.

