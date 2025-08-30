ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
fegyveres fenyegetés
Nyitókép: Getty Images / Paul Bradbury

Vérfürdő Simonyban: hátulról lőtték le a várandós nőt, párja is megsebesült

Infostart

Az eddig nem azonosított elkövető négyszer lőtt hátulról a simonyi kismamára, aki a helyszínen meghalt.

Megöltek egy várandós nőt a szlovákiai Simony (Partizánske) városában – idézi az Új Szó beszámolóját a hvg.hu. Egy, a Bezrucova utcában található házhoz riasztották a hatóságokat szombat délután két óra tájékán, miután a környéken élők lövések hangját hallották. A Markíza hírportál úgy tudja, hogy az eddig nem azonosított elkövető négyszer lőtt hátulról a kismamára, aki a helyszínen meghalt.

A támadás idején az épületben tartózkodott a nő élettársa is, aki az ablakon keresztül próbált elmenekülni. A gyilkos őt is eltalálta, és súlyosan megsebesítette. A sérült férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba. A tettes szökésben van – a Joj információi szerint kerékpárral hajtott el a bűncselekmény helyszínéről.

A mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője, Richard Bolejsík megerősítette a sajtó értesüléseit. „Gyorsmentőket és mentőhelikoptert küldtünk ki. A mentősök újraélesztési kísérlete sikertelennek bizonyult, a 20 éves nő a létfontosságú szerveit ért golyótalálatok miatt életét vesztette” – közölte.

Kezdőlap    Külföld    Vérfürdő Simonyban: hátulról lőtték le a várandós nőt, párja is megsebesült

gyilkosság

szlovákia

lövöldözés

várandós

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

Bóka János a Tranziton: terveink vannak Európával és az unióval

A Fidesz–KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre – hangsúlyozta az európai uniós ügyekért felelős miniszter szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.
 

Tranzit – „A legnagyobb pusztítások a háború végén szoktak lenni”

Kubatov Gábor: a sport az oktatás és a nevelés része is

Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje, hanem az összefogásé

Vita a Tranziton: van, amiben egyetért Horn Gábor Orbán Viktorral

Tuzson Bence: a Tisza egy nem létező párt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Nehéz helyzetben az orosz energiacégek, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Az orosz olajvállalatok nyeresége drámaian csökkent 2025 első félévében, a legnagyobb cégek két-háromszoros visszaesést szenvedtek el a profitban. Az EU külügyi főképviselője felvázolta az Oroszország elleni szankciók következő lépéseit, miközben utalt az Egyesült Államok támogatásának hiányára. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Ezzel befellegzett a Temu, Shein filléres akcióinak: búcsúzhatnak a magyr vásárlók az olcsó termékektől

Az Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ami jelentős változásokat hoz a globális e-kereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Houthis confirm their prime minister killed in Israeli strike

Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi and several other Houthi officials were killed in the attack, the Iran-backed movement says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 20:07
Ukrán közlés: Zelenszkij készen áll a találkozóra Putyinnal – bármilyen formátumban
2025. augusztus 30. 18:28
Orosz találat érte Ukrajna büszkeségét – videó
×
×
×
×