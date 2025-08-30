Vérfürdő Simonyban: hátulról lőtték le a várandós nőt, párja is megsebesült

Megöltek egy várandós nőt a szlovákiai Simony (Partizánske) városában – idézi az Új Szó beszámolóját a hvg.hu. Egy, a Bezrucova utcában található házhoz riasztották a hatóságokat szombat délután két óra tájékán, miután a környéken élők lövések hangját hallották. A Markíza hírportál úgy tudja, hogy az eddig nem azonosított elkövető négyszer lőtt hátulról a kismamára, aki a helyszínen meghalt.

A támadás idején az épületben tartózkodott a nő élettársa is, aki az ablakon keresztül próbált elmenekülni. A gyilkos őt is eltalálta, és súlyosan megsebesítette. A sérült férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba. A tettes szökésben van – a Joj információi szerint kerékpárral hajtott el a bűncselekmény helyszínéről.

A mentőszolgálat operatív központjának (OS ZZS) szóvivője, Richard Bolejsík megerősítette a sajtó értesüléseit. „Gyorsmentőket és mentőhelikoptert küldtünk ki. A mentősök újraélesztési kísérlete sikertelennek bizonyult, a 20 éves nő a létfontosságú szerveit ért golyótalálatok miatt életét vesztette” – közölte.