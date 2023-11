Elemző: adják oda a britek az összes Challenger 2-es harckocsijukat Ukrajnának!

Nicholas Drummond, szárazföldi hadviselésre szakosodott védelemipari elemző, a brit hadsereg egykori tisztje azt írta az X-en, hogy Nagy-Britanniának oda kellene adnia az összes Challenger 2-es harckocsiját Ukrajnának és inkább Leopard 2A8-asokat kellene vásárolnia – közölte a Portfolio.

Az Egyesült Királyságnak csaknem 220 Challenger 2-es harckocsija van. A brit védelmi tárca elindított egy nagyszabású fejlesztési programot, melynek célja a páncélosok lecserélése és korszerűsítése, ezzel a hadsereg tűzerejét szeretnék növelni.

Although KNDS has asked me to say this, it is something with which I totally agree personally:

Instead of upgrading Challenger 2, Britain should donate all of the existing fleet to Ukraine immediately and buy Leopard 2A8 instead. pic.twitter.com/iH8yUENO00