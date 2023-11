Ukrán Bradleyt mentett a frontvonalban a vakmerő Herkules

Az ukrán hadsereg egyik amerikai gyártmányú lövészpáncélosának mentéséről jelent meg videó a közösségi médiában. A felvételen egy szintén amerikai eredetű M88A2 Hercules típusú páncélozott, műszaki mentőjármű vontat el a tűzvonalból egy olyan M2A2 Bradley ODS-SA gyalogsági harcjárművet, amelynek megsérült az egyik lánctalpa és így mozgásképtelenné vált. Valószínűleg vagy egy orosz páncéltörő rakéta, vagy akna rongálhatta meg.

Három változat létezik, az M88, az M88A1 ​​és az M88A2 HERCULES. Ez az amerikai fegyveres erők egyik legnagyobb páncélozott mentőjárműve. Arra tervezték, hogy akár ellenséges tűz alatt is elvontasson a frontvonalból olyan harckocsikat, önjáró lövegeket, vagy lövészpáncélosokat, amelyek megsérültek, vagy meghibásodtak.

⚡️??American armored repair and evacuation vehicle M88A2 Hercules, which is in service with the Armed Forces of ??Ukraine, evacuator damaged in battles M2A2 Bradley ODS-SA BMP. ??German tank tractor MAN HX81 is also used for evacuation pic.twitter.com/yFdWlVMP3a