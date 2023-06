Teljes szöveg: mit mondott Prigozsin a védelmi miniszter helyettesének? - videó

A felvételen az látszik, hogy a Wagner-vezér Junusz-Bek Jevkurov védelmi miniszterhelyettes és Vlagyimir Alekszejev, a vezérkari főnök helyettese mellett ül. Prigozsin az este azzal vádolta az orosz védelmi minisztériumot, hogy rakétatámadást hajtott végre a Wagner-csoport tábora ellen, és bejelentette, hogy egységei "igazságmenetre" indulnak az orosz katonai vezetés ellen. Az éjszaka folyamán Wagner-harcosok több katonai és közigazgatási épületet zártak le Rosztovban (vagy ellenőrzés alá vontak, ez értékelésenként változik).

Prigozsin azt a vádat is megfogalmazta, hogy orosz katonai helikopterek rálőttek a hadoszlopára és civilekre is.

Az alábbiakban közzétesszük a videó külföldi források által lefordított (nem hitelesített) szövegét.

Prigozsin: Ránk lőttek, mi pedig lelőttük őket.

Jevkurov: Lelőtték őket?

Prigozsin: Lelőttük őket. Már a harmadikat is. És mindet le fogjuk lőni, ha továbbra is küldik őket. Mert ártatlan civileket találnak el. Civileket, „mirnyát” – (Prigozsin szlengje a békés lakosokra) pusztítanak el - épp most robbanntottak fel egy buszt emberekkel, és nincs lelkiismeret-furdalásuk emiatt.

Jevkurov: Először is, most hallok erről először. És ne általánosítgass!

Alekszejev: Azért jöttem, hogy megbeszéljük... [nem érthető].

Prigozsin (Jevkurovhoz): Miért tegez engem? Kicsoda maga, hogy tegezzen engem?

Jevkurov: Nem tegezem. (Előzőleg a Prigozsin által használt többes szám az oroszban lehet többek tegezése, vagy egy vagy több ember magázása.)

Prigozsin: Hm?

Jevkurov: Én nem tegeztem, csak azt mondtam: ne általánosítgassunk. Ha magázódni akar...

Prigozsin: Igen, én magázom önt.

Jevkurov: Ha azt mondja... [nem érthető] De figyeljünk, gondolkodjunk - mit tegyünk? [nem érthető]

Prigozsin: Még egyszer: Mi idejöttünk. A vezérkari főnököt [Valerij Geraszimovot] és [Szergej] Szoigu [védelmi minisztert] akarjuk megkapni.

Jevkurov: A vezérkari főnök nem [érthetetlen].

Alekszejev: (nevet) Vigyék őket!

Prigozsin: Itt maradunk, amíg meg nem kapjuk őket, blokád alá vesszük Rosztov városát és Moszkvába megyünk.

Jevkurov: Akkor nagyon kérem, hogy vonja vissza az embereit innen... [érthetetlen].

Prigozsin: Nem. Semmiképpen sem. A srácok itt maradnak.

Jevkurov: Nem. Nos, ön abból a szempontból...

Prigozsin: Nem akadályozzuk meg, hogy önök a csapataikat vezessék.

Jevkurov: Nem akadályozhatnak meg minket, persze, [nem érthető], emberek halnak meg ott, mint ahogy a többiek is.

Prigozsin: Azért halnak meg a srácok, mert önök bedobják őket a húsdarálóba.

Jevkurov: (megzavarja a telefonja csörgése) [nem érthető] ez a kérdés.

Prigozsin: Ez a kérdés nem költői. Emberek halnak meg, mert önök húsdarálóba dobják őket. Lőszer nélkül, mindenféle gondolat, mindenféle terv nélkül.

Jevkurov: (felveszi a telefont) Halló? Igen.

Prigozsin: Egyszerűen szenilis bohócok...

[Úgy tűnik, ezen a ponton vágtak a videóból.]

Alekszejev: Engem az bosszant fel a legjobban, hogy legalább három napig ünnepelni fognak Kijevben [nem érthető].

Prigozsin: Hol?

Alekszejev: Kijevben.

Prigozsin: Semmi gond. Pezsgős ünneplés Kijevben, amikor maguk feladták a Krasznij Limánt (Limán ukrán város orosz neve), Izjumot és minden mást. Ilyenkor egy hétig ünnepelnek Kijevben. De mi nem vonulunk vissza. És ezért jöttünk ide, hogy véget vessünk az ország szégyenének, amelyben élünk.

Jevkurov: Ha ilyen hangnemben beszélünk...

Prigozsin: Ez az első számú.

Jevkurov: ... hiszen ön ilyen hangnemben kezdte.

Prigozsin: Hát persze.

Jevkurov: ... akkor hogyan folytathatunk bármilyen beszélgetést?

Alekszejev: Megérti, nem, hogy nem mindenki, nem mindenki menekül...

Prigozsin: Figyeljen. Még egyszer. Még egyszer. Ha normális hangnemben beszélnénk önökkel, nem érkeztünk volna ide tankokban. Értik?

Ember a képen kívül: És nem lőttek volna ránk helikopterrel.

Jevkurov: Maguk azt hiszik, hogy minden, amit most tesznek, helyes. Így van?

Prigozsin: Teljesen igaz. Megmentjük Oroszországot.

