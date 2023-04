Döbbentes orosz veszteségek Ukrajnában - videó

Londonban azt közölték, hogy a lista összeállításakor csak azokat a veszteségeket vették számba, amelyek igazolhatóak, tehát fénykép vagy videó felvétel készült róluk. Ez alapján az orosz hadsereg eddig több mint tízezer katonai járművet veszített.

Azonban brit védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg valós veszteségei ennél sokszorta nagyobbak lehetnek.

Russia has lost 10,000+ military vehicles since its illegal invasion of Ukraine began, according to tracker Oryx. It has also fired most of its modern cruise missiles- for little strategic gain.



Russia is now scrambling to mobilise its defence industry



— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) April 15, 2023