Kaiser Ferenc: logisztikai rémálom az ukránoknak a sokféle nyugati fegyver

A britek 14 darab, vagyis egy századnyi Challenger 2-es harckocsit ajánlottak fel, a lengyelek pedig ugyanannyi Leopard 2-est. A németek szintén egy századra való Leopardot küldenének, viszont már egy későbbi, korszerűbb változatból – mondta Kaiser Ferenc.

De nemcsak a nyugati tankokból érkeznének különféle típusok – folytatta az NKE docense –, hanem még a szovjet eredetű harckocsikból sem kapnak egyformát az ukránok. Varsó például a Leopard 2-esek mellett régebbi, szovjet tervezésű T-72-ből, illetve ennek a Lengyelországban jelentősen tovább fejlesztett PT-91-es változatából ad 30-30 darabot Ukrajnának. Ez a hatvan tank már úton is van, míg a Nyugat által felajánlott harckocsikra jó sokáig kell még várni. Az amerikai M1 Abramsek valamikor csak az év végén állhatnak majd szolgálatba Ukrajnában – emlékeztetett Kaiser Ferenc.

Más szállítók esetében sem jobb a helyzet

– folytatta a szakértő. Spanyolország korábban harminc-negyven Leopard 2-t ígért, mostanra viszont már csupán négy-ötről van szó, és még azokat is előbb alaposan fel kell újítani, mert egy ideje raktárban porosodnak. Kaiser Ferenc szerint a spanyolok is és mások is, úgy tűnik, mintha a felesleges fegyvereiktől akarnának elsősorban megszabadulni.

Persze Ukrajna sincs abban a helyzetben, hogy fizetni tudna ezekért, így valamiféle fegyversegély formájában kapja ezeket az eszközöket. Az NKE docense elmondta, hogy a régi, szovjet eredetű fegyverek átadásáért az Egyesült Államok vagy a NATO gazdagabb országai fizetnek, illetve cserébe korszerű harceszközöket szállítanak. Mégis mindenkinek "megéri" ez, mert cserébe az ukránok úgy meggyengítik az orosz hadsereget, hogy az már nem fenyegetheti a Nyugatot.

Kaiser Ferenc ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy

ilyen sokféle fegyver karbantartása, javítása szinte lehetetlen feladat.

Megemlítette, hogy csak az önjáró tüzérség eszközei között vannak amerikai, német, francia, cseh és szlovák gyártásúak, de ugyanilyen sokféleség jellemzi az összes fegyvernemet. Még gyalogsági lőszerből is különfélével harcolnak az ukránok. Vannak olyan egységeik, amelyek a NATO-szabványút, míg mások még a régi szovjet mintájút használják.

A Leopard 2-k üzemeltetése sem lesz éppen egyszerű – vélekedett a katonai szakértő. Ezeket a tankokat ugyanis egykor a megrendelő ország egyedi igényeihez igazítva gyártották, majd később korszerűsítették. Ezért eltérések vannak a norvég, a német, vagy a spanyol verziók között, ami kész rémálommá teheti a szervizelést – hangoztatta Kaiser Ferenc. Előfordulhat, hogy egy Leopard 2-vel felszerelt ukrán harckocsizó egységnél az egyes tankok között lesznek majd egymással nem csereszabatos alkatrészek.

