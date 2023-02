Kaiser Ferenc: ezért nem jelentenek segítséget Ukrajnának a nyugati harcirepülők

A nyugati típusokra nemcsak az ukrán pilótákat kellene átképezni, hanem a műszaki személyzetet, a karbantartókat és a üzemeltetőket is – mondta Kaiser Ferenc. Ezeknek a repülőgépeknek teljesen más a konstrukciójuk, más filozófia szerint tervezték őket, mint az ukránok által eddig használt szovjet/orosz gépeket.

Az NKE docense szerint ráadásul nem is gyártottak ezekből olyan sokat, hogy lenne belőlük bőven felesleges példány. Míg például a Leopard 2-es tankokból több mint kétezer darab van a NATO tagállamaiban aktív szolgálatban vagy a raktárakban, addig harci repülőgépekből ennek csak a töredéke. Ezek a gépek jóval drágábbak is, hiszen tíz-tizenötször többe kerülnek egy harckocsinál. Márpedig a Leopard 2-es ára is elérheti a nyolcmillió eurót (3,2 milliárd forint), egy vadászbobázó viszont 30-40 millió euróba kerül. Ehhez persze még fegyverek is kellenek, különféle rakéták, bombák, amelyek ugyancsak nem olcsók – tette hozzá Kaiser Ferenc.

De nem is elsősorban az ár jelenti a legnagyobb gondot, hanem a már említett, teljesen eltérő műszaki felépítés – folytatta a szakértő. Még a bombákat, rakétákat rögzítő indítósínek is eltérnek a régi, szovjet gyártmányúaktól. Sem fegyvert, sem alkatrészt nem tudnának az ukránok átvenni a korábban használt gépeikből.

Kaiser Ferenc úgy látja, még az sem biztos, hogy az ukrán repülőterek alkalmasak lennének a nyugati típusú harcgépek üzemeltetésére. A gyatra állapotban lévő, sérült kifutópályákról felverődő kövek tönkretehetik a gépek hajtóművét, amelyek a legrosszabb esetben akár fel is robbanhatnak. Márpedig ez a gép elvesztését és akár még a pilóta életét is kockáztatná.

