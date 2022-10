Októberben naponta 3000 ember lépte át a határt Románia felé - annak ellenére, hogy a háború sújtotta országból sokan menekülnek, köztük nagy számban voltak olyan románok is, akik bevásárlásból tértek haza. Meglepő döntésnek tűnhet, hogy valaki egy háború sújtotta országa menjen az árak miatt, de sok románnak megéri a dolog.

"Olajat, lisztet és mosószert vettem: a mosószer két euróval olcsóbb Ukrajnában, mint Romániában" - mondta egy vásárló a Euronews-nak.

Egy másik arról számolt be, hogy az alapvető élelmiszereket szerzik be a szomszédos országban, mivel azok

nagyságrendileg 30-40 százalékkal kerülnek kevesebbe ott, mint Romániában.

Cukrot, olajat és lisztet is vittek magukkal haza.

Egy férfi fogorvoshoz is a határ túloldalára jár: elmondása szerint 2500-3000 eurót kérne egy román fogorvos azért a kezelésért, amit Ukrajnában 1000 euróért is megkap. Ilyen körülmények közt pedig hajlandó vállalni a rizikót azzal kapcsolatosan is, hogy háborúban álló országba menjen át a kezelésre.

Nyitókép: chameleonseye/Getty Images