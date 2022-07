Megállapodtak: csökkentik a gázfelhasználást az uniós tagállamok, de önkéntes alapon

Az ARD közszolgálati televízió és a Der Spiegel a dpa német hírügynökségre hivatkozva számolt be arról, hogy a tagállamok energiaügyi miniszterei a nap folyamán már az eléjük terjesztett terezettről vitáznak, és minden bizonnyal szentesítik azt.

Urusula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kevéssel dél után osztotta meg a Twitteren, hogy megszavazták a megállapodást.

I strongly welcome the endorsement by Council of the regulation to reduce gas demand and prepare for the winter.



It is a decisive step to face down the threat of a full gas disruption.



Thanks to today’s decision, Europe is now ready to address its energy security, as a Union. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2022