Kritikus orvos- és nővérhiány – a német gyermekklinikákon

A németországi gyermekklinikákon kialakult katasztrofális helyzet csak súlyosbodni fog – hangsúlyozta Florian Hoffmann, az intenzív és sürgősségi orvosok egyesületének főtitkára. Számos gyermekklinikán az intenzív osztályok ágyainak egyharmadát képtelenek kihasználni az orvosi, illetve mindenekelőtt az ápolói személyzet hiánya miatt. Egyes klinikákon ez az ágyak felére vonatkozik.

A müncheni gyermekorvos már most az őszre várható kritikus helyzet miatt aggódik. Attól tart, hogy a várható fertőzési hullámok miatt nem lesz lehetőség valamennyi gyermek ellátására. Előfordulhat, hogy órákon keresztül kell majd telefonálgatni azért, hogy a beteg gyermekek számára valahol az országban ágyat biztosítsanak. Ez ugyanakkor azt is maga után vonhatja, hogy a gyermekek számára nem tudják biztosítani a szükséges klinikai ellátást, hanem csak a kórházi kezelést, amelyre a kevesebb ilyen irányú tapasztalat jellemző.

Hasonlóan nyilatkozott a Német Gyermekorvosok Egyesületének elnöke is. Jörg Dötsch szerint

nem ritka, hogy gyermekeket 100 kilométerre otthonuktól kell kezelésben részesíteniük.

Normális időkben is immár "megszokott", hogy hat vagy hét klinikát kell körbetelefonálni a megfelelő ágy megtalálásához

Az egyesület adatai szerint a kilencvenes évek kezdete óta jelentős mértékben csökkent a gyermekgyógyászati ágyak száma. Az adatok szerint 1991 és 2017 között az ágyszám egyharmadával esett vissza. Ugyanebben az időszakban viszont a kezelésre szoruló gyermekek, illetve fiatalok száma az évi átlagos 900 ezerről több mint egymillióra emelkedett.

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter a közelmúltban kilátásba helyezte a gyermekgyógyászat finanszírozásának reformját. Florian Hoffmann, az intenzív és sürgősségi orvosok egyesületének főtitkára azonban kételkedik, hogy a politikai intézkedések gyors hatással járnak majd.

Egy olyan rendszer, amelyet hosszú éveken keresztül elhanyagoltak, rendkívül nehezen tud újjászületni

– fogalmazott. Még ha a politika most intézkedéseket ígér, a változások legkorábban néhány év múlva következhetnek be. A trend az első időszakban továbbra is lefelé ível majd - hangoztatta az elnök.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet