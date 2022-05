Véres csaták zajlanak az Azovsztalban

Újabb 344 embert sikerült kimenekíteni Mariupolból – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az evakuáltakat Zaporizzsjába szállították. Az elnök hozzátette, hogy tárgyalnak az Azovsztal acélműben rekedtek kimenekítéséről is, az ostromlott üzemben még gyerekek és nők is vannak. Több százra becsülik a számukat.

Zelenszkij szerdán tárgyalt Antonio Guterres ENSZ-főtitkárral, akinek megköszönte a segítséget, de azt kérte, vegyenek részt az Azovsztalban lévő sebesültek elszállításában.

Az orosz erők háromnapos tűzszünetet hirdettek: csütörtöktől szombatig, helyi idő szerint reggel nyolctól este hatig humanitárius folyosókat nyit a távozni kívánó civilek számára az Azovsztalból. Az ukránok ugyanakkor azt állítják, hogy a támadások újraindultak az acélmű ellen.

Közben egy, a Telegramra feltöltött videóban az ukrán Azov nemzeti gárda egyik parancsnoka arról beszélt, hogy véres csaták zajlanak az acélműben. „Büszke vagyok a katonáimra, akik emberfeletti erővel visszatartják az ellenség nyomását. A helyzet rendkívül nehéz – mondta Denisz Prokopenko az Independent cikke szerint , hozzátéve, sosem adják meg magukat, folytatják a harcot, bármi áron.

Az orosz erők a napokban kezdték fokozni a támadásaikat, és szerdán léptek be az acélmű területére.

Az Azovsztal elfoglalásával teljesen orosz kézre kerülne Mariupol, így pedig folyosó jönne létre a Krím felé.

Az ukrán hadsereg közben arról számolt be, hogy Mikolajiv és Herszon megyék határán több település felett is át tudta venni az ellenőrzést – írta a Guardian.

