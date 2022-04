Vasárnap este Ihor Zsovkva, Volodimir Zelenszkij elnök kabinetfőnökének helyettese jelentette be, hogy Ukrajna kitöltötte az EU-csatlakozási kérdőívet. A közösségnek kell majd döntenie arról, hogy megadja-e Ukrajnának a tagjelölti státuszt. Az Európai Bizottság ajánlást fog készíteni arról, hogy Ukrajna megfelel-e a tagsági kritériumoknak. Ha ez pozitív, akkor a tagállamok döntése következik - tudósított a The Guardian híre alapján a Napi.hu.

Ukrajna arra számít, hogy az Európai Tanács júniusi ülésén megkapja az uniós tagjelölti státuszt. Amint ez megtörténik, megkezdődnek a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról. A kérdőívet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke adta át a másfél héttel ezelőtti ukrajnai látogatásakor az ukrán elnöknek.

Ukrajna uniós csatlakozását illetően nincs egyetértés az uniós országok között. Legutóbb például a holland kormány bejelentette: nem szeretné, hogy Ukrajna gyorsított eljárás keretében csatlakozzék az EU-hoz. Azután nyilatkoztak, hogy az Európai Bizottság a múlt héten közölte, hogy a folyamat első szakasza még idén nyáron lezárulhat.

⚡️ Ukraine has filled in the questionnaire to receive EU candidate status, according to Ihor Zhovkva, a deputy chief of staff for President Volodymyr Zelensky



Now the European Union is expected to decide on giving candidate status to Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 17, 2022