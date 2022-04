Szankció szankció hátán - a háború pénteki hírei

Magyarország területére 2022. április 7-én 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4 631 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4 311 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 7 571 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében. Az ukrajnai háború elől 709 ember, köztük 347 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A különvonatokkal Kőbánya-felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokba. Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 23 ember, köztük 11 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel és rendőrjárőr képzésben résztvevőkkel Kőbánya felső vasútállomáson és a BOK csarnokban segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. A rendőrök továbbra is segítik a háború elől menekülőket. (MTI)

2022.04.08. 07:36

Japán szankciók jönnek

Japán az Oroszországból származó szén importjának csökkentését és újabb szankciók bevezetését tervezi Oroszországgal szemben Ukrajna megtámadása miatt - jelentette be pénteken Hagiuda Koicsi japán ipari miniszter. Koicsi elmondta, hogy a szénimportot fokozatosan kezdik csökkenteni, és végül teljesen megszüntetik. Kisida Fumio japán miniszterelnök már korábban bejelentette az újabb szankciókat, és először nevezte az orosz hadsereg által elkövetett atrocitásokat háborús bűncselekménynek. A kormányfő azt is elárulta, hogy Japán szorosan egyeztet a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7-országcsoport többi tagjával a további büntetőintézkedésekről. Az Európai Unió csütörtökön hagyta jóvá az Oroszországgal szembeni szankciók ötödik csomagját, melyben a többek között augusztustól megtiltják szén behozatalát Oroszországból az unióba, egy sor további termék oroszországi exportját is leállítják, és további mintegy 200 ember ellen rendeltek el beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök két lánya ellen is. (MTI)