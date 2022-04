Elhagyhatnak egy frontot az oroszok, "megfejtették" a bucsai vérengzést - a háború keddi hírei

2022.04.05. 07:40

"Bucsa? Provokáció!"

Az orosz ENSZ-nagykövet szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján semmi kétség, hogy megrendezett provokáció volt az állítólagos vérengzés Bucsában. Vaszilij Nyebenzja erről hétfőn a világszervezet székházában tartott sajtókonferenciáján beszélt. "Különösen a Bucsával kapcsolatos videók, amelyeket mutattam, semmi kétséget nem hagynak afelől, hogy ez mind megrendezett volt. Ezt további bizonyítékokkal is alá fogjuk támasztani" - jelentette ki Nyebenzja. Az orosz diplomata a TASZSZ hírügynökség beszámolója szerint felvételeket mutatott, amelyek a bucsai vérengzés megrendezett mivoltát voltak hivatottak alátámasztani. "Már az elejétől fogva világos volt, hogy ez semmi más, mint a soron következő, előkészített provokáció, amely az orosz katonák lejáratására és embertelenségének bemutatására, valamint az Oroszország elleni politikai nyomásgyakorlásra szolgál" - fogalmazott az orosz diplomata. Leszögezte: az orosz hadsereg nem követ el semmiféle atrocitásokat civilekkel szemben. "Tényszerű bizonyítékaink vannak erre, amelyeket a lehető leghamarabb szeretnénk bemutatni az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT)" - tette hozzá. Mindemellett példátlannak nevezte azt az ENSZ BT gyakorlatában, hogy Nagy-Britannia útját állta a testület hétfői összehívásának. Beszélt arról is, hogy közvetlenül az orosz csapatok elvonulását követően semmiféle jelentés nem volt katonák által elkövetett kegyetlenkedésekről. "Attól számítva, hogy az orosz alakulatok elhagyták Bucsát, négy napon át egyetlen jele sem volt atrocitásoknak, s nem is említettek ilyesmit" - mondta, hozzátéve: "nem voltak értesülések orosz katonák által elkövetett erőszakoskodásokról Bucsában". Ugyanakkor azzal vádolta az ukrán vezetést, hogy nyilatkozatai alapján a népirtást a háború egyik eszközének látja. "Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bucsai látogatása alkalmával utalt arra, hogy ez az incidens nem civilizált választ igazolna, és ezzel lényegében megerősítette, hogy a kijevi rezsim háborús eszköznek tartja a népirtást" - mondta az orosz ENSZ-nagykövet. Nyebenzja egyben kétségbe vonta a nyugati országok által követelt nemzetközi vizsgálat függetlenségét. "A kérdés az, ki fogja végrehajtani az úgynevezett független vizsgálatot. Láthattunk már több +független vizsgálatot+, amelyek politikai indíttatásuk miatt egyáltalán nem voltak függetlennek nevezhetők" - mondta. Az orosz diplomata felfoghatatlannak nevezte a Nyugat azon törekvését, hogy Oroszországot kizárják az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából. Újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy mindez nem segíti elő az orosz-ukrán béketárgyalásokat. Az ukrán fővárostól, Kijevtől mintegy 30 kilométerre északnyugatra fekvő Bucsát a február 24-én elindított háború első napjaiban foglalták el az orosz csapatok, és a napokban foglalták vissza az ukrán erők. Az oroszok távozása után a helyi hatóságok beszámolói szerint több száz meggyilkolt civil holttestére bukkantak. (MTI)