Vlagyimir Putyin nemet mondhatott Donald Trump tervére

A blikk.hu az Institute for the Study of War X-en megjelent elemzése alapján ír erről. Az oroszok szerint a jelenlegi ukrán kormány nem tekinthető legitim tárgyalópartnernek.

A Háborús Tanulmányok Intézetének elemzői szerint Putyin nem hajlandó engedni a korábbi követeléseiből, amelyek között szerepel Ukrajna semlegessége és NATO-csatlakozásának megakadályozása.

Az intézet amúgy Vlagyimir Puytin december 26-ai kijelentései alapján írja ezt. Azoknak a a lényege a következő:

Ezzel szemben Trumpék ajánlatában annyi szerepelne, hogy Ukrajna NATO-tagságát tíz évvel elhalasztják, ezzel próbálva enyhíteni a feszültséget a két ország között.

NEW: Russian President Vladimir Putin explicitly rejected a suggestion reportedly considered by US President-elect Donald Trump's team in early November 2024 that would delay Ukraine's membership in NATO for at least a decade as a condition for ending the war in Ukraine. ?(1/4) pic.twitter.com/u0zRPKs70l