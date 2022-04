Régebbi típusú tankokat ad Csehország Ukrajnának az oroszok által indított háborúra. Az öt T-72-es és négy BMP-1-es harckocsi el is indult Szlovákián át - írja az azonnali.hu.

A szállítmány a cseh hadsereg ajándéka, de a cseh hadsereg vezérkara nem kívánt nyilatkozni az ügyben. Prága megállapodott NATO-szövetségeseivel, hogy a szállítmány célja az ukrán hadsereg segítése.

A páncélozott járművek átadása változás az eddigi, védelmi célokat ellátó kézi fegyverekből és páncéltörőkből álló fegyvertámogatásokhoz képest.

Az Echo24 hírportál úgy tudja, hogy ezeket a régebbi tankokat és harci járműveket az aktív tartalékosok számára tartották fent. A cseh hadseregnek mintegy kilencven T-72-es harckocsija van.

Jana Cernochová védelmi miniszter az MTI tudósítása szerint megerősítette a cseh fegyverszállítást Ukrajnába. "Csehország fontos hadfelszerelést küld ukrán barátainak. És ezt folytatni fogjuk" - hangsúlyozta a miniszter a Twitteren. Tekintettel az ukrajnai háborúra, konkrétumokat nem akart mondani. "Nem mondhatok semmit. (Ukrajnában) háború dúl, a Z betűt viselő gyilkosoknak nem könnyítünk meg semmit" - válaszolt újságírói kérdésre Jana Cernochová, az Ukrajnát támadó orosz katonákra utalva.

??? Five T-72s and four BMP-1s spotted being moved out of storage and loaded on a train in Czech Republic. They'll reportedly head to Slovakia, and possibly then to Ukraine. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/fWljI63nKB — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 5, 2022