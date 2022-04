A rémisztő drágulás csak az egyik a tejipart sújtó nehézségek közül

A Tej Terméktanács kiadott egy közleményt, melyben azt taglalták, hogy a tejtermelő gazdaságok helyzete napról napra romlik – írja a tejtermékek drágulását összegző cikkében az agrarszektor.hu.

A közlemény szerint a bérköltségek és a munkaerőköltségek emelkedése mellett komoly gondot okozott/okoz az is, hogy szinte lehetetlen megbízható állatgondozót és fejőházi munkaerőt is találni, aki vállalja a hétvégén és ünnepnapokon is elvégzendő nehéz feladatokat.

A tejtermék-árindexe

2,4 százalékot emelkedett egy hónap és

18,7 százalékot egy év

alatt. A legnagyobb ugrást a sovány tejpor és a vaj esetében mérték. Az okok között találjuk

a szűkülő nyugat-európai exportkészleteket és

a várhatóan átlag alatti kibocsátást a Csendes-óceán térségében, továbbá

a globális piacot tovább szűkíti a tejfeldolgozást és -szállítást akadályozó, a Covid-19-hez köthető munkaerőhiányt.

Elhívják a figyelmet, hogy egyre többen veszik le a boltok polcairól a növényi alapú termékeket, ez pedig nincsen máshogy a tejtermékek esetében sem. Erről korábban itt írt az Infostart. 22 százalékkal emelkedett tavaly a növényi alapú termékek közül a sajt, a hűtött desszert és puding, a jégkrém, tej, tejszín, tejszínhab és joghurt helyettesítésére használt élelmiszerek forgalma Magyarországon.

A cikk sorra veszi a tej és a sajt árának emelkedését.

Nyitókép: pixabay