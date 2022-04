Ne legyen több orosz szén – elkészült az EU új szankciós csomagjának javaslata

Ötödik szankciós csomagjával az EU arra törekszik, hogy újabb fontos bevételi forrásokat vegyen el Oroszországtól - mondta Ursula von der Leyen, amikor ismertette kedden az Európai Bizottság új javaslatait az Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió miatt meghozott szankciókra.

Közölte, hogy az EB dolgozik az olajimport betiltásán is.

Az unió

- közölte az uniós bizottság elnöke.

A Portfolio a további részletekről azt írja, hogy az uniós szankciós csomaggal

"Dolgozunk további szankciókon, többek között az olajimportra vonatkozóan, és mérlegelünk néhány, a tagállamok által előterjesztett ötletet, például adókat vagy speciális fizetési csatornákat, például letéti számlát" - mondta még Ursula von der Leyen.

A javaslatok végrehajtásáról a 27 uniós tagállamnak kell döntenie. Terítéken a többi energiahordozó is Annalena Baerbock német külügyminiszter az Ukrajna elleni orosz agresszió következményeitől sújtott Moldova javára rendezett nemzetközi adományozói konferencia után tartott tájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta: Németország a világ legfejlettebb ipari államait összefogó G7 csoport soros elnökeként és Franciaország az EU Tanácsának soros elnökeként egyetért abban, hogy a Bucsában és más ukrajnai településeken tapasztalt "embertelenségekre" és orosz "háborús bűncselekményekre" válaszul az EU-nak össze kell állítania az ötödik szankciós csomagot, megkezdve az oroszországi energiahordozók importjának leállítását a szénnel, amit követhet majd a kőolaj és a földgáz.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022