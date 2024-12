Ukrán fogságba esett az észak-koreai katona, nem élte túl

A Yonhap dél-koreai hírügynökség által idézett közlemény szerint "egy szövetséges hírszerző ügynökség megerősítette, hogy

Észak-Korea katonák ezreit telepítette az orosz hadsereg megerősítésére egyebek között a kurszki határrégióba, ahol Ukrajna augusztusban meglepetésszerű támadást hajtott végre.

❗️North Korean soldier captured by Ukrainian Armed Forces: South Korean intelligence confirmed this fact, – Yonhap.



He participated in hostilities against Ukraine on the side of the Russian Federation, probably in the Kursk region. But they write that he has injuries. pic.twitter.com/rGa7SflXiy