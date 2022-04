Elkezdtek visszatérni az emberek Kijevbe, kigyulladt és süllyed egy hajó Mariupolnál

Eduard Baszurin, a donyecki "népi milícia" parancsnokhelyettese közölte, hogy Mariupol közelében kigyulladt a dominikai zászló alatt közlekedő, török Azburg hajó. Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az incidens a kikötőt ellenőrzésük alatt tartó ukrán "nacionalisták provokációjának" következménye, akik a tüzet orosz tüzérségi támadás következményének próbálják meg beállítani. Baszurin szerint az Azburg fedélzetén 12 ukrán állampolgár tartózkodik.

Az ukrán határőrség is beszámolt arról, hogy az orosz erők Mariupol városának lövetése közben eltaláltak egy dominikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót, amelyen tűz ütött ki, és a hajó süllyedni kezdett. Kapitányának közlése szerint sérültek is vannak a hajón, de számuk egyelőre nem ismert. Az orosz támadásban megsérült színház a dél-ukrajnai Mariupolban 2022. április 4-én. MTI/AP/Alexei Alexandrov

A mariupoli városvezetés közleménye szerint "meggyőző bizonyítékokat kaptak" arra, hogy az Ellenzéki Platform - Az életért nevű Moszkva-barát párt képviselői segítették a város ágyúzását, adatokat adtak át az oroszoknak a kritikus polgári infrastrukturális létesítmények eltalálásához.

Az ország keleti részében, a Feldman ökopark nevű harkivi állatkert vezetője videoüzenetet tett közé, amelyben arról beszélt, hogy a létesítmény gyakorlatilag teljesen megsemmisült az orosz támadások következtében. A nap végéig dönteniük kell arról hogy a nagyobb termetű állatokat, medvéket, tigriseket, oroszlánokat - amelyeknek a ketrecei megsérültek - elaltassák-e, ha nem tudják máshová elszállítani.

A Luhanszk megyei Rubizsne településen az orosz erők eltaláltak egy salétromsav-tárolót - közölte Szerhij Hajdaj megyei kormányzó a Facebookon. Arra kérte a település lakóit, hogy maradjanak otthonaikban vagy az óvóhelyeken,

a levegőben terjedő egészségkárosító gáz miatt tartsák zárva az ajtókat és az ablakokat.

A luhanszki szakadárok a településről visszavonuló ukrán "nacionalistákat" vádolták a tartályok felrobbantásával.

Ellentmondásos információk a hazatérési lehetőségekről

A híradások szerint a kijeviek elkezdtek visszatérni az ukrán fővárosba, továbbá az északi országrészben lévő Csernyihiv megyébe, a helyi vezetés viszont egyelőre ezt még nem javasolja. Kijev és Csernyihiv környékéről a múlt héten kezdtek elvonulni az orosz erők.

A kijevi vezérkar legfrissebb, keddi összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 18 500 orosz katona esett el, mintegy ezer került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 150 orosz repülőgépet, 134 helikoptert, hét hadihajót, 656 harckocsit, 1858 páncélozott harcjárművet, 332 tüzérségi és 55 légvédelmi rendszert, valamint 107 rakéta-sorozatvetőt - jelentette a vezérkar.

Az ukrán északi operatív parancsokság közölte, hogy Csernyihiv megyében az ukrán határőrszolgálat újra ellenőrzése alatt tartja a határátkelőket a fehérorosz és az orosz határon.

Anatolij Fedoruk, a Kijev megyei Bucsa polgármestere egy ukrán tévéműsorban arról beszélt, hogy már most várják az orvosoknak és azoknak a szakembereknek a visszatérését, akikre szükség van a város működtetéséhez. Reményét fejezte ki, hogy Bucsa többi lakója is egy hét múlva visszaérkezhet, és az élet visszatér a normális kerékvágásba. Hozzátette, hogy már dolgoznak az ivóvíz- és a gázellátás helyreállításán, várhatóan az áramszolgáltatást is sikerül ez idő alatt helyreállítani a városban. Elmondta, hogy jelenleg mintegy 3700 lakos tartózkodik a településen. Biztosította a bucsai lakosokat, hogy a fosztogatások megakadályozása érdekében rendfenntartók járőröznek a város utcáin. Letartóztatásokról, elhurcolásról beszélnek az ukránok Az Ukrajnát támadó orosz erők változatlanul lövik a kelet-ukrajnai Harkiv megyében fekvő Izjum város lakónegyedeit, a civilek elleni támadásokkal az ukrán hadsereget készülnek megvádolni, és erre bizonyítékokat gyártanak - állította keddi helyzetjelentésében az ukrán vezérkar, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.



Az ukrán katonai vezetés értesülései szerint az orosz katonák Harkiv megye több településén begyűjtik és elhurcolják az Ukrajna-párti lakosokat. Helyi lakosokat tartóztatnak le a Zaporizzsja megyében lévő, orosz megszállás alá került Bergyanszk kikötővárosban is. Donyeck megyében az orosz erők folytatják Mariupol kikötőváros ostromát.

(A nyitóképen: Az orosz támadásban megsérült színház a dél-ukrajnai Mariupolban 2022. április 4-én.)

Nyitókép: MTI/AP/Alexei Alexandrov