Légi felvételen a kijevi bevásárlóközpont elleni rakétacsapás

Ahogyan arról korábban az Infostart is beszámolt, vasárnap éjszaka a Kijevre mért rakétacsapásokban az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója szerint hatan, más beszámolók szerint nyolcan veszítették életüket. A támadások a Retroville bevásárlóközpontot érték a főváros északnyugati részén.

A tízemeletes épület teljesen kiégett, az előtte lévő parkolóban hatalmas kráter keletkezett, a pusztítás nyomairól a hétfői napon több kép és videó is napvilágot látott. Kijev, 2022. március 21. Tüzérségi támadásban megsemmisült bevásárlóközpont romjai Kijevben 2022. március 21-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. MTI/EPA/Atef Szafadi

Azt azonban eddig nem lehetett tudni, hogy volt-e katonai indoka a támadásnak. Az orosz védelmi minisztérium most ezzel kapcsolatban közölt újabb információt. Az Index cikke szerint azt írják:

A minisztérium közzétett egy videót is, amelyen állításuk szerint látható az, hogy a bevásárlóközpontnál töltötték újra az egyik olyan ukrán harcjárművet, ami rakétákat tüzelt.

Russian Ministry of Defence release video appearing to show Ukrainian multiple launch rocket systems (MLRS) using the shopping mall to park that was then struck by a Russian ballistic missile last night pic.twitter.com/njTfoEq78K