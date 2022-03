Sokkoló, mit művelt az orosz rakétatámadás a kijevi üzletközponttal – videók

Vasárnap éjszaka a Kijevre mért rakétacsapásokban legalább hat ember vesztette életét – jelentette az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója.

Más források már nyolc halottról tudnak, és azt mondják, sokan rekedtek a romok alatt. A támadások a Retroville bevásárlóközpontot érték a főváros északnyugati részén.

VIDEO: This here in Kyiv used to be a shopping mall called 'Retroville':

A tízemeletes épület teljesen kiégett, az előtte lévő parkolóban hatalmas kráter keletkezett.

A romok között még kutatnak esetleges túlélők után.

The Retroville mall in Kyiv, Ukraine exploded after it was allegedly struck by Russian forces on Sunday.



The latest from our live blog:

BREAKING: @fpleitgenCNN is on the scene of the Retroville shopping center attack in Kyiv, showing us the aftermath, including this impact crater.

Important to note: no known military targets in the area.



Important to note: no known military targets in the area. pic.twitter.com/GM7L7Dkp8e — Nora Neus (@noraneus) March 21, 2022

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elítélte a mariupoli művészeti iskolát ért bombatámadást. Az épületbe mintegy 400 ember menekült a harcok elől, ők a romok alatt rekedtek, nem tudni biztosat a sorsuk felől – állította az ukrán elnök hétfő reggeli videoüzenetében. Hozzátette: azt viszont biztosan tudják, hogy

"le fogják lőni azt a pilótát, akinek a repülőgépéről ledobták azt a bombát" az iskolára.

Zelenszkij azt is megemlítette, hogy vasárnap telefonon beszélt Boris Johnson brit miniszterelnökkel, "Ukrajna igaz barátjával", hogy megvitassák a Kijevnek nyújtandó támogatást.

Az ukrán katasztrófavédelmi hatóságok közölték, hogy sikerült elállítani az ammónia szivárgását az északkelet-ukrajnai Szumi városának egyik vegyi üzemében. Arra nem tértek ki, hogy mi okozhatta a szivárgást. A szúrós szagú, mérgező gáz a Szumihimprom nevű vegyi üzem 2 és fél kilométeres körzetében minden irányban szétterjedt, de a hatóságok szerint nem jelent veszélyt a lakosságra.

Az üzem a 263 ezer lakosú Szumi keleti külkerületén található. A várost hetek óta támadják az orosz erők.

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes bejelentette: megállapodás született nyolc humanitárius folyosó megnyitásáról, hogy a civil lakosság elhagyhassa az orosz ostrom alatt álló városokat. Az érintett települések között nem szerepel viszont Mariupol, ahova a kormányfőhelyettes szavai szerint továbbra sem sikerül humanitárius segítséget eljuttatni.

Gyenyisz Pusilin, a donyecki "népköztársaság" vezetője úgy vélte hétfőn, hogy az orosz erőknek még több mint egy hét kell ahhoz, hogy bevegyék az azovi-tengeri Mariupol kikötővárost.

