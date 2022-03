Kijevben lakóházakat és bevásárlóközpontot ért találat – hétfő reggeli hadihelyzet

A kijevi Podil városrészben lakóházakat és egy bevásárlóközpontot ért orosz tüzérségi támadás vasárnap este, az ukrán katasztrófavédelmi hatóság legfrissebb közlése szerint legalább négy ember meghalt.

Az ukrán főváros polgármestere korábban még csak egy halálos áldozatról számolt be.

"Több robbanás volt a fővárosi Podil kerületben – írta Vitalij Klicsko Telegram-oldalán. – Értesüléseink szerint több lakóházat és egy bevásárlóközpontot találtak el. Már riasztották a helyszínre a mentőegységeket, orvosokat és a rendőrséget."

#Uncensored... #Ukraine️ #Breaking



Something explodes more than an hour after the recent Iskandar missile strike at the Retroville mall in #Kyiv.



Many died and injured.#StayWithUkraine pic.twitter.com/Ve3gaE1m7z — Ukraine ?? (@UkrainePressOrg) March 20, 2022