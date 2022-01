A tengerentúlon is nyilvántartásba vették a magyar mudikat

Az amerikai kutyatenyésztőket tömörítő American Kennel Club (AKC) kedden jelentette be, hogy két új kutyafajtát is felvett a nyilvántartásába: az orosz toy terriert és a magyar mudit. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mostantól a mudik is megmérettethetik magukat a legnevesebb amerikai kutyakiállításon, a Westminster Kennel Club rendezvényén – írja a 444.hu.

Beszámolójában az AP hírügynökség megjegyzi, hogy a mudirajongók szerint ez a középtermetű, bozontos fajta nagyon élénk és sokoldalú: képes birkákat terelni, vaddisznót vadászni, patkányokat fogni, de az agility vagy a vízbeugró versenyeken is jól teljesít.

