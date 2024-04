Balczó Barnabás: a Magyar Posta fontos lépéseket tett a piaci működés felé

Egy XXI. századi ügyfélközpontú digitális és valós ügyfélélményt adó cég felépítését kapta feladatként Balczó Barnabás, a Magyar Posta vezérigazgatója. Egy év alatt sok változást elértek, számos pozitív visszajelzést kaptak, ő pedig az év innovatív cégvezetője címet érdemelte ki egy felmérésben – ebből arra következtet, hogy jó úton indultak el a 21 ezer munkatársával együtt. Az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, egy jelentősen megváltozó környezetben kell boldogulniuk, amikor a digitalizációs folyamatok miatt évről évre mind kevesebb a csekk és a levél, és emiatt a gazdálkodást újra kellett gondolni.

Balczó Barnabás elmondta, hogy a most elkészült 2023-as beszámoló szerint 247 milliárd forintos árbevétel mellett nagyjából

kétmilliárd forint körüli nyereséget termelt a Magyar Posta, és ebben csak 5-6 milliárd forintot tesz ki az állami támogatás,

amelyet azért kapnak, hogy eleget tegyenek az egyetemes szolgáltatói feladatuknak, hogy az ország összes településére kézbesíteniük kell.

"A reorganizáció érintette a Magyar Posta összes területét, a klasszikus postai területet, az egyetemes szolgáltatás területét, a csomaglogisztika területét és a pénzügyi közvetítői szerepünket is" – mondta a vezérigazgató. Arról is beszélt, hogy először a szervezeten belül valósítottak meg egy hatékonyságnövelő csomagot, amelynek részeként például a korábbi öt helyett csak három vezérigazgató-helyettes dolgozik, csökkentették az igazgatóságok számát, és jelentős létszámleépítés is történt: 23 ezerről 21 ezerre apadt az alkalmazottak száma.

Fontos lépés volt a postahelyek racionalizálása, európai uniós norma és a postatörvény határozza meg azt, hogy egy országban hány postahivatalnak kell lennie, de a hazai helyzet ennek nem felelt meg. A megyei jogú városokban és Budapesten ezért az előírás feletti hivatalokat bezárták, abban bízva, hogy az ottani forgalom átterelődik a többi postára, illetve az online felületekre. Ezzel párhuzamosan elindították a postapartneri programot az 1500 fő alatti településeken. A programra körülbelül ezer jelentkező volt, és eddig több mint 335 postapartnerségi megállapodást született – jelentette ki Balczó Barnabás. Ezenkívül továbbra is működtetik a mobil postát, ahol még nem éri meg postapartner pontot kialakítani, ez körülbelül 1200 települést érint.

"Érdekes tapasztalat, hogy olyan településen, ahol legalább két élelmiszerbolt van, biztos, hogy lesz partnerünk, mert pontosan tudják a kereskedők azt, hogy ha postai szolgáltatás érhető el, akkor az ő egyéb termékkosaruk is vonzóbb lesz" – mondta a vezérigazgató.

A műsorban arról is beszélt, hogy a Szerencsejáték Zrt.-vel már nagyon hosszú ideje van együttműködésük, és nemrégiben írtak alá egy stratégiai megállapodást, hogy az országban húsz postalottózót fognak kialakítani. Az első megnyílt Nyíregyházán, és Budapesten, valamint vidéki nagyvárosokban lesznek ilyen postalottózók. Ezenkívül az MBH Bankkal is van a postának megállapodása, a bank termékeit értékesítik a hálózatban, de állampapír-értékesítéssel is foglalkoznak.

"Mi a vidék pénzügyi szolgáltatójává szeretnénk válni,

és ebben nagyon fontos lépcsőfok a megállapodás a Szerencsejáték Zrt.-vel" – tette hozzá, és beszélt arról is, hogy egy mobilértékesítői csapatot is fölállítottak a Magyar Postánál azzal az elgondolással, hogy házhoz tudják vinni a pénzügyeket. Ezzel arra a tendenciára reagál a cég, hogy a bankfiókok egyre inkább megszűnnek, és ebbe a keletkező űrbe szeretne benyomulni a posta.

A pénzügyi szolgáltatói feladatokra a munkatársakat folyamatosan képzik, ebben a partnereik is segítséget nyújtanak, már most is van a szervezeten belül 388 kiemelt értékesítő, akik "ennek a tudásnak a birtokában vannak, és a teljes értékesítésnek egy nagyon jelentős részét maguk végzik". Az érdekeltség fokozása érdekében az ezekkel a tevékenységekkel elérhető jutalékokat is jelentősen emelték, és így teszik motiváltabbá a munkatársakat.

Balczó Barnabás arról is beszámolt, hogy egy év alatt, idén januárig 23 százalékos bérnövekedés volt a Magyar Postán, ennek részeként szeptember 1-jétől bevezettek egy teljesítményalapú ösztönző rendszert, hogy "ne kapjon ugyanolyan fizetést az, aki 130 csomagot visz ki, azzal, aki 85 csomagot". Ennek első lépéseként az alapbéremelésen felül 8 százalék az, ami teljesítményalapon elérhető. "Ez egy teljesen más elképzelés, mint ami korábban volt. A finomhangolása is nagyon lényeges kérdés, de ez nagyon fontos elmozdulás, hogy ez az állami vállalat valamiféleképpen a piaci működéshez közelítsen" – mondta a vezérigazgató.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban már bejelentette, hogy a Magyar Posta külföldön szeretne terjeszkedni, Horvátország, Észak-Macedónia, Szerbia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia került szóba. Balczó Barnabás erről elmondta, az e-kereskedelmi piacon is jelentős szerepre tör a posta, ennek részeként belépett a raktározási piacra is: Fóton már át is adtak egy teljesen robotizált raktárat, amely jelenleg 2000 négyzetméteres. Ehhez fejlesztettek egy ügyfélportált és egy -szoftvert, így a webáruházakat ki tudják szolgálni, és akár 24 órán belül is tudnak kézbesíteni.

"A postának ez egy olyan zászlóshajós projektje, amivel tudunk menni külföldre, és való igaz, egyeztetéseket folytatunk már külföldön a déli országokban, hogy hol tudunk ilyen csarnokot létesíteni" – mondta a Magyar Posta vezetője.

A választási időszakban az ajánlószelvények és kampányanyagok kézbesítése külön feladatot ad az állami cégnek.

"A Magyar Posta ilyen esetekben valóban hiperfunkcionál, de ez nem jelenti azt, hogy külön aktivitást kellene arra fordítanunk, hogy új munkavállalókat vegyünk föl, mert a hálózat a teherbíró képességét tekintve rendkívül felkészült. Múlt pénteken zárult le a választási értesítők kézbesítése, és 7,8 millió darab értesítőt kézbesítettünk mindenféle fennakadás nélkül" – mondta Balczó Barnabás, a Magyar Posta vezérigazgatója.