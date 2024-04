Élvezze ki a tavaszt, mert már a kanyarban a fordulat

Időjárási helyzet Európában:

Európa nagy részén egy kiterjedt anticiklon helyezkedik el, melynek területén többnyire derült az ég, nyugodt az idő. Keleti peremén azonban meleg, nedves légtömegek hatására megnövekszik a felhőzet, és többfelé fordul elő eső, zápor, a Kelet-európai-síkságon egy-egy zivatar is. Ettől a magasnyomástól nyugatra, a Brit-szigetek térségében található ciklonrendszer hullámzó frontálzónája mentén is több helyről jelentettek csapadékot, néhol jelentős, 20 mm-t meghaladó napi csapadékösszeget is mértek. A kontinens leghidegebb része Észak-Skandinávia és Északnyugat-Oroszország, ahol napközben továbbra is fagypont körül alakul a hőmérséklet, míg a legmelegebb a Fekete- és a Kaszpi-tenger közötti vidék, 30 fok körüli csúcsértékekkel.

A fenti anticiklon peremén továbbra is meleg, száraz levegő áramlik a Kárpát-medencébe, így marad a napos, csapadékmentes időjárás.

Várható időjárás Magyarország területén:

Túlnyomóan derült, száraz időre van kilátás. Napközben többfelé megélénkül, a Dél-Dunántúlon időnként meg is erősödik a délkeleti, keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 27 fok között alakul. A munka ünnepe még nyugodt mederben zajlik időjárási szempontból, de a késő délutáni, esti órákban az ország délnyugati részében előfordulhatnak záporok, zivatarok. Csütörtöktől egyre többfelé kell csapadékra készülni, aminek „meglehetősen hektikus” lesz az eloszlása. A hőmérséklet várhatóan néhány fokot majd visszaesik, főként péntekre.