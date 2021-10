Orbán Viktor: egyelőre korai az üzemanyagárak befagyasztása - a nap hírei

A hétvégén 75 koronavírusos beteg halt meg, 6688 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon.1588 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 350-nel többet mint pénteken, 191-re nőtt a lélegeztetőgépre szorulók száma is. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 25 ezret. Már 30567 halálos áldozata van a betegségnek.

Idén is mindenki ingyenesen kaphatja meg az influenza elleni védőoltást – jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós különösen fontosnak nevezte az influenza-oltás felvételét, mert a koronavírus-fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel is együtt jár. Közölte: a háziorvosoknál és az üzemorvosoknál napokon belül elérhetővé válik az influenza elleni védőoltás.

Hamarosan megérkezik az első kifejezetten a koronavírus ellen kifejlesztett gyógyszer – mondta a dél-pesti centrumkórház főorvosa. Szlávik János az Inforádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a molnupiravir esetében a vizsgálatok igazolták, hogy 50 százalékkal csökkenti a rizikócsoportba tartozó embereknél a halálozást és a kórházba kerülést. Szlávik János az Inforádió Aréna című műsorában a gyerekek oltásának fontosságára is felhívta a figyelmet, ők ugyanis jellemzően tünetmentesen, vagy könnyebb tünetekkel vészelik át a fertőzést.

Ukrajnában felállították az első mobilkórházat Covid-betegek számára, a létesítményt a dél-ukrajnai Herszon megyében hozták létre. Egyre több európai ország léptet életbe újabb szigorításokat a romló koronavírus-helyzet miatt. Csehországban újra kötelező a FFP2-es maszkok viselése minden zárt helyen. Romániában csak védettségi igazolvánnyal lehet ügyfélként vagy fogyasztóként belépni a nyilvános zárt terekbe. A német hatóságok szigorúbb beutazási szabályokat vezettek be a Horvátországból és Bulgáriából érkezőkre.

Átlépi a 500 forintot a benzin átlagára szerdától.A 95-ös 5 forinttal drágul a hét közepén, a gázolaj ára most nem változik. A változtatás után a benzin átlagára 501, a gázolajé 512 forint lesz. A miniszterelnök az Országgyűlésben nem zárta ki, de korainak nevezte az üzemanyagárak befagyasztását. Orbán Viktor a jobbikos Dudás Róbert azonnali kérdésére azt mondta: ez egy olyan lépés lenne, amelyből nehéz visszalépni, de a kormány folyamatosan vizsgálja a lehetőségeket.

A GDP 9 százalékához közelít az első fél évben nyújtott lakáshitelek összege. A Központi Statisztikai Hivatal összefoglaló jelentése szerint 4259 milliárd forint volt június végén, 254 milliárd forinttal, 6,4 százalékkal magasabb, mint a múlt év végén, de még elmaradt a 2010-es csúcstól. A KSH felhívja a figyelmet, hogy a lakáshitel-állomány bővülésében szerepe volt a moratórium miatt ki nem fizetett törlesztőrészleteknek, és annak, hogy a lejáró hitelek lezárása későbbre tolódott.

Azok a rászorulók, akik a törlesztési moratórium meghosszabbítását kérik, ne hagyják az utolsó percre a nyilatkozat-tételt – erre figyelmeztet a Nemzeti Bank. Kandrács Csaba, az MNB alelnöke felhívta a figyelmet, hogy alig egy hét van a törlesztési moratórium meghosszabbítására.

Horvátországban korrupcióért másodfokon is két év szabadságvesztésre ítélték Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját.A horvát Legfelsőbb Bíróság elutasította fellebbezését és megerősítette az első fokú ítéletet, amely azt mondta ki, hogy Ivo Sanader akkori horvát kormányfő megegyezett Hernádi Zsolttal, hogy 10 millió euró fejében a magyar társaság irányítói jogokat szerez az INA horvát olajipari cég felett, és arról, hogy az INA-ból kivonják a veszteséges gázágazatot. Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a horvát alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért.

Gyorsított ágazati vizsgálatot indított a fa építőanyagok hazai piacán a Versenyhivatal. A drasztikus építőipari drágulás mögött húzódó piaci folyamatokat igyekeznek feltárni. A GVH és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal helyszíni ellenőrzéseket és kutatásokat tartott több, jelentős piaci szereplőnél. A vizsgálat eredményét később közli.

Magyar gyártmányú kisrepülőgépek csökkenthetik az ágazat környezeti lábnyomát, a köztársasági elnök szerint. Áder János köztársasági elnök a piacvezető kisrepülőgépeknél, jelentősen kisebb környezeti terheléssel gyártható és üzemeltethető légi járműveket készítő magyar vállalkozást mutatott be Kék bolygó című podcast műsorában.

Rekordmagas volt a szén-dioxid légköri koncentrációja 2020-ban. Az egyre drámaibbá váló klímaváltozást, a koronavírus-járvány első évében sok helyen hetekre leállt gazdasági élet sem állította meg - közölte Genfben a Meteorológiai Világszervezet. A szervezet főtitkára felszólította a világ országait, hogy a szombaton Glasgowban kezdődő klímakonferencián, szigorúbb klímavédelmi intézkedéseket jelentsenek be.