Megkongatták a vészharangot a keleti vakcinák miatt az osztrák szállodások

Ausztria Salzburg tartományában a szállodák és éttermek üzemeltetői megoldást sürgetnek arra a problémára, amelyet több száz kelet-európai, az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) által el nem ismert keleti vakcinával beoltott idénymunkás státusza jelent. A Szputnyik vagy Sinopharm vakcinával beoltottaknak a jelenlegi állás szerint vagy újra kellene oltatniuk magukat egy EMA által engedélyezett vakcinával (ráadásul ennek a módszernek az elfogadása még nem is történt meg uniós szinten), vagy folyamatosan teszteltetni kellene magukat – idézi az Napi.hu az ORF osztrák közszolgálati médiacsatornát.

A turisztikai szakemberek szerint ez jelentősen megnehezíti azt, hogy megfelelő szakembereket találjanak különösen a téli szezonra. A szektorra amúgy is a munkaerő krónikus hiánya volt a jellemző. A külföldi, főleg kelet-európai munkavállalók hosszú évek óta meghatározó szerepet játszanak a salzburgi idegenforgalomban. 2019-ben, a lezárások előtti utolsó télen csak a salzburgi munkaügyi hivatal mintegy 400 szezonális munkavállalónak adott munkavállalási engedélyt. Idén azonban a keleti oltások el nem ismerése miatt a dolgozók egy jelentős része távol maradhat.

Az osztrák hotelszövetség szerint az, hogy az összes oltást elismerjék, a téli idegenforgalom szempontjából döntő fontossággal bír. Még úgy is, hogy egyébként az osztrák szabályozás szerint a hivatalos laborban elkészített pozitív antitest teszteket is elfogadják Ausztriában 90 napon keresztül, és ez a keleti vakcinával beoltottaknak is megoldást jelenthet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com