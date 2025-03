Stephen Curry történelmet írt, megszerezte 4000. NBA-tripláját – videó

Stephen Curry, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Golden State Warriors sztárja a liga történetének első játékosaként elérte a 4000. hárompontost.

A 37 éves klasszis a Sacramento Kings ellen 130–104-re megnyert kaliforniai rangadón érkezett el a mérföldkőhöz. Stephen Curry 11 ponttal zárta a meccset, ezúttal két hárompontost dobott. A Golden State játékosa 2021 decemberében vette át a vezetést Ray Allentől az NBA örökranglistája élén, akkor 2974 triplánál tartott. Nem sokkal később jött a liga történelmében először a 3000 sikeres tripla mérföldköve, melyet azóta James Harden (3117) is elért. Közel 1200 nappal és 221 mérkőzéssel azután, hogy ligaelső lett, péntek hajnalban elsőként a 4000-es határt is elérte Stephen Curry.

A négyszeres NBA-bajnok első sikeres hárompontosa 2009-ből:

