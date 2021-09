Új fejlemények a rejtélyesen elhunyt influenszer ügyében

Az amerikai közösségimédia-sztár, a 22 éves Gabby Petito holttestét vasárnap találták meg azt követően, hogy hetek óta nem volt ismert a tartózkodási helye. Vőlegénye, az eltűnését megelőző hetekben vele utazgató Brian Laundrie szeptember elején a nő nélkül tért vissza családjához, majd a hónap közepén maga is eltűnt. Petito utoljára augusztus 24-én beszélt családjával: akkor azt mondta nekik, Wyoming felé indulnak. Később holttestét itt találták meg. Laundrie-t jelenleg egy floridai rezervátumban keresik a rendőrök: családjának ugyanis azt mondta, amikor utoljára látták, hogy oda indul.

A férfi hazatérését követően senkit sem tájékoztatott Petito eltűnéséről: azt a nő családja jelentette be tíz nappal később. A vasárnap megtalált holttestet kedden azonosították, a halál okát gyilkosságként nevezték meg, de további részleteket egyelőre nem osztottak meg annak módjáról. A nő vőlegényét most ért vádak kapcsán az FBI annyit hozott nyilvánosságra, hogy a férfi 1000 dollárt költött el, feltehetően Petito számlájáról.

Még nem a gyilkosság miatt keresik

"Az elfogatóparancs lehetővé teszi a bűnüldöző szervek számára Brian Laundrie letartóztatását, az FBI és partnereink országszerte továbbra is vizsgálják a Petito-gyilkosság tényeit és körülményeit" - közölte Michael Schneider, az FBI különleges ügynöke közleményében.

Laundrie ügyvédje, Steve Bertolino a Fox Newsnak azt mondta, hogy úgy tudja, a letartóztatási parancs Gabby Petito halála utáni tevékenységekre vonatkozik, nem halálával kapcsolatos.

Laundrie családjánál a héten házkutatást tartottak a rendőrök:

több dobozt, illetve egy ezüstszínű Ford Mustangot is magukkal vittek a BBC cikke szerint. Egyes, a férfi családjához közel álló személyektől származó értesülések szerint a férfi mobiltelefonja és iratai nélkül hagyta el a szülői házat. Szülei attól tartottak, esetleg kárt tehet magában.

Újabb vitáról tanúskodtak többen

A pár tagjai közti konfliktusokról a korábban közzétett, több mint egy órás rendőri testkamerával készített felvétel már tanúskodott. Egy szemtanú hívta akkor a 911-et, mivel látta, hogy a férfi megüti a nőt, a helyszínre érkező rendőrök azonban úgy ítélték meg, Petito a bántalmazó, és mivel a két fél úgy nyilatkozott, szeretik egymást és nem akarnak feljelentést tenni, végül csak egy éjjelre választották szét őket. A videón ugyanakkor látható, hogy Laundrie laza és barátságos, míg Petito láthatóan nagyon zaklatott.

Az elmúlt napokban ugyanakkor egy pár nőtagja, aki a Merry Piglets tex-mex étterembe egy időben étkezett Petitóékkal, arról számolt be, hogy láthatóan komoly vita alakult ki köztük.

Laundrie több alkalommal elhagyta az éttermet, a felszolgálókkal is ingerült hangot ütött meg, Petito pedig sírt.

Az étterem egyik menedzsere is megerősítette az eset megtörténtét, de nem írta le, pontosan mi történt, írja a CNN.

Két nő is felvette stopposként Laundrie-t

Két wyomingi nő is beszámolt arról, hogy két nappal azt követően, hogy Petitót utoljára élve látta valaki, felvették a stoppoló Brian Laundrie-t, írja a Daily Mail cikke. Norma Jean Jalovec nem tudta, kit vesz fel, később a férfit felvevő másik sofőr, Miranda Baker TikTok-videójából derült ki számára, hogy ki volt utasa. Laundrie mind a két nőnek azt mondta, egyedül kempingezett. A férfi 2001 dollárt ajánlott föl Bakernek a fuvarért. Jalovec egy kempingnél tette ki a férfit: felajánlotta, hogy be is viszi annak területére, de erre Laundrie megpróbált a mozgó autóból kiszállni.

Baker később készített videójában arról beszélt, bár

Laundrie azt mondta neki, napok óta kempingezik egyedül, elég kis hátizsák volt nála, és sátra sem volt,

valamint nem úgy tűnt, mintha napok óta nem lett volna alkalma arra, hogy megmosakodjon.

Mind a két nő beszélt az FBI-jal is azt követően, hogy rájöttek, kit vettek fel autójukba.

