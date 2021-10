Nyilvánosságra hozták a meggyilkolt amerikai influenszer halálának okát

Jóval a személyazonosságát megállapító első boncolási eredmények után most fény derült arra is, hogyan halt meg Gabby Petito, a vőlegényével és egy furgonnal Amerikát beutazó közösségimédia-személyiség: egy wyomingi kórboncnok megállapítása szerint megfojtották a fiatal nőt. Brent Blue arról is beszélt a BBC cikke szerint, hogy hetek teltek halála és testének megtalálása között, amire egy kemping területén került sor.

Petito holttestére szeptember 20-án bukkantak rá, a kórboncnok szakvéleménye szerint ekkor már három vagy négy hete volt halott a fiatal nő. Azzal kapcsolatosan, hogy meggyilkolásához használtak-e valamilyen eszközt, nem nyilatkozott, akárcsak arról, hogy valamilyen szer hatása alatt állhatott-e halálának pillanatában. Azt viszont elmondta, hogy a boncolás során megállapították, nem volt állapotos.

A tisztviselők kapcsolatban állnak Petito családjával a maradványainak elszállításával kapcsolatban.

Médiacirkusz övezi az ügyet

"Sajnos ez csak egy a sok haláleset közül, amelyekben országszerte családon belüli erőszakban érintett emberek haltak meg, és sajnálatos, hogy a többi haláleset nem kap akkora figyelmet, mint ez a mostani" – tette hozzá Blue. Úgy fogalmazott, az ügyet médiacirkusz kíséri, TikTok-nyomozóktól tévés személyiségekig mindenki részese akar lenni. Eközben az FBI Nemzeti Bűnügyi Információs Központja szerint

2020 végén közel 90 000 eltűnt személy ügye volt folyamatban,

közülük igen kevesen kapnak országos vagy nemzetközi figyelmet.

Laundrie ellen nem gyilkosság a vád

Petito ügyében Brian Laundrie-t keresik a rendőrök, de bankkártyavisszaélés vádjával, a gyilkossággal nem gyanúsították meg hivatalosan, viszont az ügyben érdeklődésre okot adó személyként tartják nyilván.

A férfi szeptember közepén, egy hónapja tűnt el.

Ezt megelőzősen júliusban indult menyasszonyával amerikai körutazásra annak furgonjával, az utat pedig mind a ketten alaposan dokumentálták a közösségi médiában. Laundrie szeptember elsején azonban egyedül tért haza, nem beszélt Petito hollétéről, családja pedig szeptember 11-én jelentette a nő eltűnését.

Laundrei családja is gyanús lehet

Laundrie-t egy floridai természetvédelmi területen kereste nagy erőkkel a rendőrség azt követően, hogy családja az ő eltűnését is jelentette, és azt mondták, utolsó információik szerint ide indult hegyet mászni. A férfi nővére, Cassie a Daily Mail cikke szerint azon véleményének adott hangot már korábban is, hogy nem tudja, vajon szülei nem falaznak-e testvérének az ügyben: azt is mondta, ha Brian először hozzá ment volna, amikor egyedül tért vissza az útról, talán nem itt tartanának az események.

A Laundrie család először azt állította, Brian szeptember 14-én tűnt el, később azonban módosították vallomásukat, és úgy fogalmaztak, szeptember 13-án láthatták utoljára őt.

Cassie is kereszttűzbe került ugyanakkor, amikor kiderült, hogy kétszer is találkozott testvérével a hazatérés és az eltűnés között, holott korábban mást állított.

Az is kiderült a nyomozás során, hogy Laundrie augusztus 17–23. között Floridában tartózkodott egyedül: az út céljáról azt állítják, kiürített egy raktárat, mert utazásuk meghosszabbítását tervezték Gabbyvel és pénzt akartak spórolni arra. A nőt másnap látták utoljára életben, szeptember elsején pedig már üresen találták meg furgonját.

Nyitókép: Instagram