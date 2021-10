Emberi maradványokra bukkantak a meggyilkolt influenszer vőlegényének személyes tárgyai mellett

Brian Laundrie-t több mint egy hónapja keresik, miután menyasszonya nélkül tért vissza közös körútjukról. Gabby Petito holttestét ezt követően Wyomingban találták meg, ahol még együtt tartózkodtak.

A férfit nem gyanúsították meg hivatalosan Petito meggyilkolásával, a vád ellene Petito hitelkártyájának jogosulatlan használata.

A szülők találtak rá a tárgyakra

Michael McPherson, az FBI különleges ügynöke a BBC cikke szerint szerdán sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy a nyomozók a Carlton Reserve területén végzett kutatás során emberi maradványokra bukkantak. Elmondta, hogy a maradványokat személyes tárgyakkal együtt találták meg, köztük egy hátizsákkal és egy számítógéppel, amelyek Laundrie tulajdonát képezték.

Az NBC New York ugyanakkor azt írja, a személyes tárgyakra Laundrie szülei bukkantak rá a terület hevenyészett átvizsgálása során.

Az érintett területet egészen a közelmúltig víz borította.

A részleges maradványokat még nem azonosították, a keresés folytatódik.

Laundrie szüleinek ügyvéde megerősítette, hogy a férfi szülei a parkban tartózkodtak a maradványok és a tárgyak megtalálásának idején.

"Chris és Roberta Laundrie a mai nap folyamán a rezervátumban tartózkodott akkor, amikor az emberi maradványokat és Brian néhány holmiját megtalálták azon a területen, amelyről ők eredetileg azt a tájékoztatást adták a bűnüldöző szerveknek, hogy Brian lehetséges tartózkodási helyét is jelentik egyben" - mondta Steve Bertolino.

Napokig tarthat még a munka

Bertolino azt is elmondta, hogy a területet, amelyen a felfedezést tették, Laundrie gyakran látogatta meg, és

attól nem messze bukkantak rá autójára is.

A rezervátumot lezárták a látogatók előtt.

McPherson a sajtótájékoztatón azt is elmondta: tudja, hogy mindenkinek sok kérdése van, de még napokig dogoznak majd valószínűleg a környéken. A Laundrie-házaspár megvárja a maradványok törvényszéki azonosítását, mielőtt további kommentárt fűzne az eseményekhez.

Az előzmények

Gabby Petito augusztus vége óta nem lépett kapcsolatba szüleivel, akik szeptember 11-én jelentették eltűnését. A nő vőlegényével egy furgonnal járta Amerikát, augusztusban több szemtanú, több helyszínen is látta őket nézeteltérésbe keveredni, amely tettlegességig is fajult, rendőröket is hívtak emiatt az egyik helyszínen, akik akkor úgy ítélték meg, a nő a bántalmazó, és egyetlen éjszakára választották el a pár tagjait.

Laundrie később hazatért, de semmit nem mondott arról, hol van addigra feltehetően már halott menyasszonya. Petito földi maradványait szeptember 19-én találták meg Wyomingban, később a boncolás során megállapították, hogy megfojtották. Laundrie szeptember 13-án tűnt el, családja azt a tájékoztatást adta, hogy a Carlton Reserve parkba indult. Keresésében eddig nem sikerült semmiféle nyomra bukkanni.

Nyitókép: Instagram